Şase partide din Liga a IV-a, amânate din cauza vremii

Dacă în prima etapă din returul Ligii a IV-a de fotbal s-au amânat două partide, Olimpic Bocşa – AS Chieşd şi Real Crişeni – Sportul Şimleu, la finalul săptămânii trecute, s-a desfăşurat un singur meci din cadrul rundei cu numărul doi a returului.

Motivul îl reprezintă condiţiile meteorologice, majoritatea terenurilor fiind inundate la ora la care urmau să se dispute partidele.

“Comitetul de Urgentă al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Sălaj, întrunit atăzi, 18.03.2018, la ora 7, la sediul AJF Sălaj, a decis inspectarea terenurilor de fotbal a echipelor gazdă pentru jocurile de Liga IV-a, juniori şi seniori,din cadrul etapei a XV-a. Ca urmare a verificărilor terenurilor în prezenţa preşedintilor sau înlocuitorilor acestora, în locaţiile programate, s-au constatat terenuri acoperite cu apă, impracticabile. S-au făcut poze şi s-a hotărât ca această etapă să fie reprogramată duminică 25 martie 2018, la aceleasi ore, cu acordul echipelor şi cu aceleaşi brigăzi de arbitri şi observatori. Aceasta hotărare s-a luat în şi în scopul evitării unor cheltuieli ale echipelor”, se arată într-un comunicat al AJF Sălaj.

Singura partidă desfăşurată din cadrul etapei a II-a a returului a fost cea dintre CS Crasna şi Olimpic Bocşa, încheiată cu victoria la limită a gazdelor, 3 – 2.În partida de juniori, Crasna s-a impus cu scorul de 7 – 0.

Partidele amânate sunt: CS Hida – Rapid Jibou, CS Barcău Nuşfalău – Benfica Ileanda, Dumbrava Gîlgău – Real Crişeni, Sportul Şimleu – Cetatea Buciumi, Flacăra Halmăşd – Silvania Cehu Silvaniei şi Unirea Mirşid – AS Chieşd.

Clasament:

1. Unirea Mirşid 14 13 1 0 73 – 11 40p

2. Rapid Jibou 14 12 0 2 80 – 21 36p

3. Dumbrava Gîlgău 14 11 2 1 63 – 14 35p

4. Sportul Şimleu 13 8 1 4 42 – 24 25p

5. Olimpic Bocşa 13 8 0 5 42 – 38 24p

6. Barcău Nuşfalău 14 7 2 5 57 – 22 23p

7. Real Crişeni 13 7 0 6 35 – 28 21p

8. CS Crasna 14 6 2 6 32 – 44 20p

9. Cetatea Buciumi 14 3 3 8 24 – 33 12p

10. AS Chieşd 14 4 0 10 22 – 67 12p

11. Silvania Cehu Silvaniei 14 3 2 9 27 – 67 11p

12. Benfica Ileanda 14 1 5 8 18 – 46 8p

13. Flacăra Halmăşd 14 2 2 10 21 – 62 8p

14. CS Hida 13 0 2 11 16 – 75 2p