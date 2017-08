“Să vezi şi să nu crezi”: Noua echipă de fotbal a Zalăului a pierdut la “masa verde” primul meci oficial

Înfiinţată în vara acestui an, Sporting Zalău, noua echipă de fotbal din municipiu, a susţinut la finalul săptămânii trecute primul meci oficial. Formaţia condusă de Doru Matei, Alin Pop şi Robert Goie au întâlnit, pe Stadionul Municipal “Gheorghe Guşet”, Unirea Hereclean, într-o partidă din cadrul primei etape a Ligii a V-a.

Formaţia în componenţa căreia se află fotbalişti ce au activat la alte echipe din judeţ în anii anteriori, dar şi foşti şi actuali arbitri de fotbal, a obţinut o victorie clară în faţa echipei din Hereclean, scorul final fiind 6 – 1, după ce zălăuanii au condus la pauză cu 4 – 1.

Ionuţ Vasarhely, Nicolae Maxim, Răzvan Meleg şi Adrian Marian sunt jucătorii de la Sporting Zalău care şi-au trecut numele pe lista marcatorilor, în timp ce golul de onoare al oaspeţilor a fost marcat de Ciprian Marian.

Însă, în formula de start a zălăuanilor s-a aflat şi Vlad Riza, fostul golgeter al echipei Viitorul Băbeni, jucător care, la ora disputării meciului de pe Stadionul Municipal, nu fusese înregistrat la Asociaţia Judeţeană de Fotbal ca fiind fotbalist al echipei Sporting. Oficialii noului club de fotbal din municipiu au ajuns la o înţelegere cu jucătorul înaintea partidei de sâmbătă, dar transferul său la AJF Sălaj a fost înregistrat abia luni, 28 august.

Cazul a fost discutat la Comisia de Disciplină din cadrul AJF Sălaj, decizia membrilor acestei comisii fiind ca Sporting Zalău să piardă meciul la “masa verde”, dar şi să fie amendată cu suma de 200 de lei.

În etapa viitoare, a doua a sezonului, Sporting Zalău va evolua în deplasare, împotriva echipei Venus Borla.

În cadrul primei etape a sezonului s-au mai înregistrat rezultatele: Seria Est: Largiana Românaşi – AS Tihău 2 – 2, Viitorul Băbeni – Năprădeana Năpradea 2 – 1, Recolta Agrij – Someşul Someş Odorhei 0 – 3, Cetatea Almaşu – Agronova Dragu 2 – 3, Someşul Gîlgău – Dumbrava Ciocmani 1 – 2, Someşul Letca – Olimpia Rus 2 – 7, Rapid Zimbor – AS Creaca Jac 5 – 1; Seria Vest: Voinţa Derşida – Olimpic Gârceiu 2 – 0, Barcău Tusa – Stejarul Sîg 0 – 3, Inter Pericei – Voinţa Horoatu Crasnei 3 – 1, Sporting Zalău – Unirea Hereclean 0 – 3 (victorie la “masa verde”), Kemer Camăr – Venus Borla 1 – 5, Luceafărul Valcău – Steaua Cosniciu 5 – 2, AS Creaca Jac – Gloria Ban 0 – 3.