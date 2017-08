Peste 100 de veterani ai “sportului alb” s-au duelat la Cupa Municipiului Zalău

Baza Sportivă de Tenis din municipiu a fost săptămâna trecută gazda ediţiei din acest an a Cupei Municipiului Zalău, competiţie de tenis de câmp rezervată veteranilor. Concursul s-a desfăşurat la 12 categorii: plus 35 de ani masculin şi feminin, plus 40 de ani, plus 45 de ani, plus 50 de ani, plus 55 de ani, plus 60 de ani, plus 65 de ani, plus 70 de ani, dublu plus 35 de ani, dublu plus 55 de ani şi dublu mixt.

105 participanţi din diferite zone ale ţării s-au duelat la Zalău timp de patru zile, printre sportivii prezenţi numărându-se şi câţiva zălăuani.

Ioan Hodrea, reprezentantul CSM Zalău, a obţinut cel mai bun rezultat dintre zălăuanii prezenţi la competiţie, clasându-se pe primul loc la categoria plus 55 de ani. Acesta a trecut trei tururi până în finală, unde l-a învins cu 7 – 6(6), 7 – 5 pe clujeanul Viorel Dinicu. În proba de dublu, Hodrea a făcut pereche cu Dinicu, cei doi clasându-se pe prima poziţie la final.

Un rezultat notabil a obţinut şi Cornel Florean, care a jucat finala categoriei plus 50 de ani. Acesta a fost învins în finală cu scorul de 6 – 3, 3 – 6, 8 – 10 de Nemeth Csaba, din Sfântu Gheorghe.

Polisportivul Petru Bologa, reprezentantul Palatului Copiilor din Zalău, a concurat la categoria plus 70 de ani, fiind învins în turul doi de Veres Ghugely din Sfântu Gheorghe.

La categoria plus 35 de ani feminin, Gabriela Carp, reprezentanta CSM Zalău, a învins-o în primul tur pe Lidia Angelescu, dar a cedat în turul doi în faţa Gabrielei Tesedan, de la Sănătatea Oradea.

Multiplul campion al României la volei masculin, Adrian Feher, un practicant vechi al “sportului alb” a reprezentat Clubul Sergiu Carp Tenis la competiţia de la Zalău, fiind învins în turul doi al categoriei plus 35 de ani de Nicuşor Pană, de la Spartan Tenis Club Roşiori de Vede. În turul doi a cedat şi Ionuţ Bălăjel, un alt sportiv legitimat la Sergiu Carp Tenis. Cristian Tărău a reprezentat CSM Zalău, fiind învins şi el în turul doi al categoriei plus 35 de ani.

Zălăuanii Sorin Bolduţ, Alin Mercea şi Daniel Sitaş au evoluat la categoria plus 40 de ani, ultimul reuşind să ajungă în semifinale.