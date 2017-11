Paula Todoran se pregăteşte pentru Campionatul European de Cros la Băile Felix

Devenită campioană balcanică cu echipa de cros a României în urmă cu o săptămână, la Campionatul Balcanic de Cros din Turcia, Paula Todoran va face parte şi în acest an din echipa naţională de senioare ce va lua startul la Campionatul European de Cros.

Atleta legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău s-a aflat în echipa României şi la ediţia de anul trecut, “tricolorele” obţinând medalia de bronz în Italia.

“După un an care nu a fost foarte bun pentru Paula, acest titlu balcanic este un rezultat care reconfirmă oarecum valoarea sportivei noastre. Aşa se întâmplă în atletism, nu în fiecare an ai evoluţia pe care ţi-o doreşti, iar noi am avut în 2016 un an foarte bun. Faptul că a reuşit să coboare de la o cursă de maraton la o cursă de 8 kilometri de cros şi să întregească rezultatul echipei României, cred că este, în primul rând, meritul ei. Să fii campion balcanic la cros, nu e puţin lucru”, a declarat antrenorul Mirel Seişanu despre rezultatul obţinut de sportiva sa în Turcia.

Atleta zălăuană va pleca sâmbătă la Băile Felix, unde va începe un cantonament de două săptămâni şi jumătate, în vederea pregătirii Campionatului European de Cros, programat în 11 decembrie, la Samorin, Slovacia.

“Obiectivul echipei noastre la Campionatul European este de a ne apăra medalia de bronz câştigată anul trecut, în Italia. Va fi mai dificil în acest an, deoarece s-a schimbat regulamentul şi vor puncta trei sportive, nu patru, cum s-a întâmplat în 2016. Va trebui să fim foarte omogene în această cursă”, a declarat Paula Todoran.

Alături de atleta zălăuană, din echipa ce va participa la Campionatul European mai fac parte Ancuţa Bobocel, Roxana Bîrcă, Cristina Simion şi Andreea Pîşcu.