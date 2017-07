Paula Todoran pregăteşte “Mondialele” de atletism la Băile Felix Marius Morar

Printre sportivii care se vor afla în delegaţia României pentru ediţia din acest an a Campionatului Mondial de Atletism se numără şi Paula Todoran, atletă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău. Sportiva pregătită de Mirel Seişanu a început luni pregătirea pentru acest concurs, antrenându-se în Staţiunea Băile Felix, din judeţul Bihor. Paula Todoran a efectuat cantonamente în acest loc şi pentru alte competiţii la care a participat în anii anteriori, fiind mulţumită atât de condiţiile în care îşi poate desfăşura antrenamentul, cât şi de cele de recuperare.

Atleta zălăuană se va pregăti la Băile Felix timp de trei săptămâni, după care se va alătura lotului naţional care va pleca spre Londra, acolo unde este programat Campionatul Mondial.

“Mă simt bine la Băile Felix, este o zonă unde îmi pot desfăşura cantonamentul în condiţii normale, iar recuperarea este foarte bună. Campionatul Mondial este un eveniment important pentru orice sportiv, indiferent despre ce ramură vorbim. Dacă anul trecut am reuşit să mă calific în premieră la Jocurile Olimpice, pentru anul 2017, scopul era să mă calific la Campionatul Mondial, în proba de maraton, ceea ce am şi reuşit. Sper ca pregătirea să decurgă bine în continuare şi să fac o figură frumoasă la acest concurs”, ne-a declarat Paula Todoran.

În acest an, Paula Todoran a mai luat startul la Cupa Europei, în proba de 10.000, unde s-a clasat pe locul 6 cu echipa României; la Campionatul Naţional de Atletism, clasându-se pe locul trei în cursa de 10.000 de metri; la Crosul “Gabriela Szabo”; la Semimaratonul Internaţional al Bucureştiului şi la Maratonul de la Hamburg, unde a obţinut baremul de calificare la “Mondialele” de la Londra.

Pentru Paula Todoran va fi a doua prezenţă la Campionatul Mondial de Atletism, însă sportiva pregătită de Mirel Seişanu a mai participat la patru ediţii ale Campionatului Mondial de Semimaraton cu echipa României şi la alte patru ediţii ale Campionatului Mondial în perioada când activa ca junioară.