Nikolay Jeliazkov: “A fost cel mai important meci de când am preluat echipa zălăuană”

Volei Municipal Zalău a obţinut sâmbătă seara prima victorie din play-off-ul Diviziei A1, câştigând cu scorul de 3 – 1 duelul de pe teren propriu cu CSM Bucureşti, una dintre contracandidatele la locul patru. Voleibaliştii campioanei s-au mobilizat foarte bine pentru a obţine un succes de trei puncte, care le-a dat posibilitatea să se desprindă la cinci puncte de ocupanta locului cinci, SCM Craiova şi la şase lungimi de CSM Bucureşti, formaţie clasată pe locul şase.

Matematic, Volei Municipal mai are şanse la o medalie, dar o clasare pe locul trei pare în acest moment aproape imposibil de realizat, dat fiind faptul că ocupanta locului trei, Arcada Galaţi, are un avans de zece puncte faţă de formaţia zălăuană.

De altfel, antrenorul Zalăului, Nikolay Jeliazkov, a afirmat la finalul partidei de sâmbătă că a fost cel mai important meci de când a preluat banca tehnică a echipei campioane, conştient probabil de faptul că locul trei este aproape imposibil de obţinut.

“Din punctul meu de vedere, a fost cel mai important meci al sezonului, deoarece aveam nevoie să ne securizăm locul patru. Sunt fericit că băieţii au reacţionat foarte bine după eşecul de la Craiova şi am arătat bine în acest meci. De când am preluat această echipă am avut un singur meci slab, la Craiova, dar acum jucăm un volei bun şi cred că am demonstrat că ceea ce s-a întâmplat etapa trecută a fost doar un accident. Vom continua să dăm tot ce avem mai bun”, a afirmat bulgarul Jeliazkov.

Partida de sâmbătă cu CSM Bucureşti a fost a treia din cadrul play-off-ului, în celelalte două, zălăuanii pierzând cu 2 – 3 împotriva celor de la Arcada Galaţi şi cu 1 – 3 pe terenul Craiovei.

În ultimele două etape din turul play-off-ului, Zalău va evolua pe terenul Stelei şi pe teren propriu cu Tricolorul Ploieşti. Partida cu Steaua este programată miercuri, 21 martie, la ora 19, iar duelul cu formaţia ploieşteană se va desfăşura luni, 26 martie, începând cu ora 18, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”.