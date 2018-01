Nicuşor Harabagiu, antrenor Arcada Galaţi: “Va fi concurenţă pe postul de libero”

La doar câteva zile după ce şi-a reliziat contractul cu Volei Municipal Zalău, libero-ul Adrian Feher a ajuns la o înţelegere cu Arcada Galaţi, formaţie la care evoluează şi zălăuanul Adrian Gontariu. Cei doi au fost colegi în sezonul trecut la echipa zălăuană, devenind campioni naţionali. Cei doi speră să obţină aceeaşi performanţă la finalul acestui sezon şi cu Arcada Galaţi, formaţie situată pe locul trei în acest moment.

“Am venit la Galaţi pentru că îmi doresc să câştig campionatul alături de cel mai bun prieten al meu, Adrian Gontariu, cu care am devenit campion şi în sezonul trecut la Volei Municipal Zalău. Am ajuns la o echipă valoroasă şi vom face tot ce depinde de noi să ne clasăm pe primul loc la finalul sezonului. Sunt bucuros că am ajuns aici, pentru că majoritatea colegilor mei sunt jucători cu mare experienţă”, ne-a declarat libero-ul.

“Venirea lui Adrian Feher la Arcada Galaţi este un plus. Va fi concurenţă pe acest post, fiindcă noi îl avem şi pe libero-ul naţionalei Serbiei, Neven Majtorovic, dar este clar că venirea lui Adrian Feher va fi benefică pentru noi”, ne-a declarat antrenorul principal al Arcadei, Nicuşor Harabagiu.

Accidentat în prima parte a campionatului, zălăuanul Adrian Gontariu, care evoluează pe postul de universal la Arcada Galaţi, va fi apt odată cu prima etapă din 2018, programată la finalul acestei săptămâni.

“Adrian Gontariu se antrenează normal de zece zile. Recuperarea a decurs bine şi sper să ne ajute în partea a doua a campionatului”, a mai precizat Harabagiu.

Adrian Feher a evoluat timp de nouă ani la formaţia zălăuană, cu care a devenit cvadruplu campion al României, triplu vicecampion naţional şi de două ori câştigător al Cupei României. Libero-ul a cucerit şi o medalie de bronz la finalul sezonului 2012 – 2013.