Marian Constantin: “Le mulţumesc atât suporterilor care au fost alături de echipă, cât şi celor care mi-au insultat familia”

Partida de duminică, dintre SCM Universitatea Craiova şi Volei Municipal Zalău, câştigată de olteni cu scorul de 3 – 1, a fost ultimul joc al antrenorului Marian Constantin pe banca echipei campioane a României. Intenţia acestuia de a părăsi echipa a fost comunicată preşedintelui Vasile Coţa imediat după eşecul din Bănie, dar decizia finală a fost luată în cursul zilei de marţi.

“Orice poveste are un început şi un sfârşit. Acum, dacă mă întrebaţi, sunt dezamăgit de multe lucruri. Sunt supărat din cauza rezultatelor, dar trebuie să învătăm din greşeli şi să devenim mai puternici fără a da vina unii pe alţii. Am făcut împreună lucruri frumoase, dar este destul de greu să mai motivez jucătorii, să scot de la ei ce am scos până acum şi sunt momente când, în anturajul unei echipe, trebuie să faci o schimbare pentru continuitate. Campionatul se joaca, suntem doar la jumătate, mai sunt 15 etape, echipa este calificată în semifinala Cupei României, nimic nu este pierdut. Vreau să le mulţumesc tuturor sălăjenilor pentru momentele de neuitat petrecute aici, în mod special suporterilor care au fost alături de echipă, dar şi celor care m-au contestat, insultat şi mi-au jignit familia încă de la venirea mea aici. Le doresc mult succes jucătorilor şi staff-ului tehnic, este declaraţia făcută de antrenorul Marian Constantin într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului de volei.

Contractul dintre clubul zălăuan şi antrenor expiră la data de 1 februarie.

Marian Constatin a fost adus la echipa zălăuană în vara anului 2016, înlocuindu-l pe bulgarul Stoyan Stoev. La finalul sezonului 2016 – 2017, acesta a câştigat titlul de campion al României cu Volei Municipal Zalău, iar în Cupa României s-a clasat pe locul doi, pierzând finala cu Arcada Galaţi. Antrenorul originar din Bucureşti părăseşte echipa într-un moment destul de delicat, lăsând campioana României pe locul cinci în Divizia A1, cu 33 de puncte, la un punct de poziţia a patra, pe care se situează CSM Bucureşti.

De pregătirea echipei, cel puţin în perioada imediat următoare, se va ocupa secundul Bogdan Nicolae.