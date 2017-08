Iosif Rotariu, prezenţă inedită la “Cupa Viitorul”

“Dacă vrem ca nivelul fotbalului românesc să crească şi să nu mai fim nevoiţi să aducem atât de mulţi jucători din afara ţării, trebuie să investim în copiii noştri”, este de părere fostul internaţional

“Cupa Viitorul” a debutat şi în acest an cu meciul de deschidere în care au evoluat, pe de-o parte foste glorii ale fotbalului românesc, oameni politici şi apropiaţi ai clubului Viitorul, iar de cealaltă parte, oameni de afaceri şi alte persoane din cadrul clubului Rotary Zalău.

Florentin Petre, Mihail Majearu şi Ionel Ganea au răspuns şi în acest an “prezent” la invitaţia organizatorilor, alături de aceştia mai fiind prezenţi Leo Grozavu, fostul antrenor al Armăturii Zalău şi Eugen Trică, cel care a fost prezent în urmă cu câţiva ani şi la evenimentul intitulat “Vine Moşul la Viitorul”.

O prezenţă inedită a fost Iosif Rotariu, unul dintre marii fotbalişti ai României în perioada anilor 1980 – 2000.

“Într-adevăr, sunt în premieră la “Cupa Viitorul” şi mă bucur foarte mult să văd că există astfel de condiţii pentru copiii care practică fotbalul la acest club. A fost o plăcere să mă întâlnesc şi cu foşti colegi de la echipa naţională. Este un eveniment foarte frumos şi cel mai important este că sunt angrenaţi copiii. Am înţeles că sunt şi multe echipe participante, ceea ce este un lucru îmbucurător. Fotbalul din România nu trece printr-o perioadă foarte bună, tocmai de aceea trebuie să le dăm cât mai multă încredere copiilor şi să investim în ei. Cu o implicare serioasă din partea tuturor factorilor de decizie, copiii pe care-i vedem la Cupa Viitorul, dar şi la alte turnee de acest gen organizate în România, pot ajunge în anii următori la cluburi importante din Liga I, chiar şi la echipa naţională. Dacă vrem ca nivelul fotbalului românesc să crească şi să nu mai fim nevoiţi să aducem atât de mulţi jucători din afara ţării, trebuie să investim în copiii noştri”, a declarat Iosif Rotariu.

25 de partide a bifat Rotariu la echipa naţională, iar printre cele mai importante cluburi la care a evoluat se numără Steaua Bucureşti, Galatasaray Istanbul şi Politehnica Timişoara.

În cadrul partidei de luni seara au evoluat şi trei nume importante din fotbalul sălăjean: Vasile Jula, Grigore Păşcuţă şi Cosmin Sabou.

Meciul de deschidere al “Cupei Viitorul” s-a bucurat şi de o asistenţă numeroasă, printre cei prezenţi numărându-se Gheorghe Tadici, managerul clubului HC Zalău, Iosif Ghiurca – fost inspector şef al IPJ Sălaj, deputatul Iuliu Nosa şi Radu Căpîlnaşiu – fostul primar al Zalăului.

Scorul final al meciului a fost 8 – 6 în favoarea echipei conduse de deputatul Lucian Bode, din componenţa căreia au făcut parte şi fostele glorii ale fotbalului românesc.