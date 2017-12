Înfrângere în trei seturi pentru Volei Club Zalău 2015

Rămasă fără susţinere financiară din partea autorităţilor locale, conducerea Volei Club Zalău 2015 a decis, totuşi, să se înscrie şi în actuala ediţie a Diviziei A2 Vest, mai ales că instituţia Consiliului Judeţean Sălaj a promis şi în acest an competiţional 50.000 de lei clubului condus de Gabriel Terheş.

Echipa zălăuană a susţinut la finalul săptămânii trecute ultimul joc oficial din acest an, cedând cu scorul de 0 – 3 pe terenul Centrului Naţional de Excelenţă din Dej.

Actul de debut s-a încheiat cu scorul de 25 – 19 în favoarea dejenilor, iar în parţialul secund s-a înregistrat cea mai mare diferenţă de scor, 25 – 17. În setul trei, zălăuanii au acumulat 18 puncte.

Volei Club Zalău 2015 va susţine următorul meci în data de 13 ianuarie 2018, pe terenul Ştiinţei Bacău, fiind un meci restanţă din cadrul etapei a V-a.

Volei Club Zalău 2015: Ovidiu Teuşan, David Domokoş, Dan Silvăşan, Tudor Lazăr, Flaviu Bălean, Ovidiu Man, Mihai Bujor, Ciprian Buta şi Ciprian Pop – libero. Preşedinte: Gabriel Terheş

Rezultatele înregistrate în etapa a VI-a: Ştiinţa Bacău – CSM Câmpia Turzii 3 – 0, CSS CNE LAPI Dej – Volei Club Zalău 2015 3 – 0 şi CSU Braşov – Pro Volei Arad 2 – 3.

Etapa viitoare este programată în 27 ianuarie: Ştiinţa Bacău – CSU Braşov, CSM Câmpia Turzii – CSS CNE LAPI Dej şi Volei Club Zalău 2015 – Pro Volei Arad. În data de 13 ianuarie 2018 este programată restanţa dintre Ştiinţa Bacău şi Volei Club Zalău 2015.

Clasament:

1. CSS CNE LAPI Dej 6 5 1 15 – 5 14p

2. Ştiinţa Bacău 5 4 1 14 – 4 13p

3. CSM Câmpia Turzii 6 4 2 12 – 8 11p

4. Volei Club Zalău 2015 5 2 3 8 – 11 6p

5. Pro Volei Arad 6 2 4 8 – 14 6p

6. CSU Braşov 6 0 6 3 – 18 1p