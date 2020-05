Gheorghe Tadici: „Putem spune că am terminat sezonul în prima parte a clasamentului”

Handbal Club Zalău a terminat pe locul opt actualul sezon al Ligii Naţionale de handbal feminin, dat fiind faptul că acest sezon s-a încheiat mai repede cu şapte etape din cauza pandemiei de COVID-19. Echipa condusă de Gheorghe Tadici se află la egalitate de puncte cu ocupantele locurilor şase şi şapte, iar dacă s-ar lua în considerare meciurile directe, HC Zalău ar avea avantaj.

„În condiţiile în care au plecat o serie de jucătoare importante, la fel ca în anii anteriori, a fost oarecum un risc pentru noi să abordăm sezonul cu handbalistele tinere. De altfel, multă lume ne vedea retrogradată la finalul acestei ediţii, însă, la bugetul de care dispunem, cred că ne-am autodepăşit. Am terminat pe locul 8, dar la egalitate de puncte cu opcunatele locurilor şase şi şapte, iar dacă s-ar lua în considerare meciurile directe, am fi în faţa lor în clasament. Putem spune că am terminat în prima parte a clasamentului. Dispunem de acelaşi buget de 8 – 9 ani şi cred că am terminat pe locuri onorabile de fiecare dată. Am învins, chiar şi în acest sezon, echipe cu bugete triple faţă de al nostru”, ne-a declarat managerul zălăuan, care nu va „abuza” nici în acest an de trasnferuri, chiar dacă dispune de o generaţie tânără.

„Nu văd de ce să ne aruncăm pe transferuri, atâta timp cât aceste fete s-au antrenat bine şi au crescut în valoare în ultimii doi ani. Am avea nevoie de o extremă dreapta şi un pivot, dar nu ne grăbim, fiindcă se disponibilizează multe jucătoare din Liga Naţională şi avem de unde alege. Doar la Rapid au fost disponibilizate 12 handbaliste”, a mai afirmat Tadici.

Trebuie menţionat că mai mult de jumătate din echipele din Liga Naţională au bugete de peste 1 milion de euro, în timp ce la echipa zălăuană, bugetul se învârte în jurul sumei de 500.000 de euro. Nu o dată s-a întâmplat ca Tadici să solicite în ultimii ani sprijin şi din partea Primăriei Zalău, mai ales că o astfel de „mişcare” se practică la alte cluburi, care dispun inclusiv de gratuitate la sala în care se antrenează şi în care îşi susţine partidele de pe teren propriu. „Până la urmă, reprezentăm şi Zalăul, nu doar judeţul”, declara Tadici la momentul respectiv.

Fostul selecţioner a vorbit şi despre echipele care se vor bate la primele locuri în sezonul viitor, în opinia sa, acestea fiind: SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Bucureşti, SCM Craiova, HC Dunărea Brăila, Gloria Bistriţa, Minaur Baia Mare, Gloria Buzău, chiar şi Rapid Bucureşti.