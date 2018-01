Gheorghe Tadici, după “Cupa Consiliului Judeţean Sălaj”: “M-a nemulţumit evoluţia echipei în faza de apărare”

Handbal Club Zalău s-a clasat pe locul trei la turneul desfăşurat în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, în ultimele zile din 2017, intitulat “Cupa Consiliului Judeţean Sălaj”. SCM Craiova a fost echipa care a câştigat competiţia, iar pe poziţia secundă s-a situat HCM Râmnicu Vâlcea, ultimul loc fiind ocupat de lotul naţional de tineret al României.

Handbalistele zălăuane au pierdut jocurile disputate în primele două zile ale turneului, împotriva formaţiilor SCM Craiova şi HCM Râmnicu Vâlcea, câştigând ultimul meci, cel cu lotul naţional de tineret.

Managerul Gheorghe Tadici s-a arătat dezamăgit de evoluţia echipei sale în special în faza de apărare.

“Fără o apărare bine organizată, nu ai cum să câştigi un meci, iar pe mine m-a deranjat evoluţia echipei în faza de apărare. Am început o pregătire intensă pentru meciurile din lunile ianuarie şi februarie, cand avem un program extrem de încărcat şi va trebui să ne axăm pe partea de forţă, deoarece am avut multe momente în care fetele au fost depăşite în faza de apărare. Per ansamblu, a fost un turneu reuşit, cu meciuri spectaculoase, iar câştigul nostru ar fi Nichitean, Lazea şi Kelemen, care au avut momente bune la acest turneu, dătătoare de speranţă. Pe Stângă am reprofilat-o pe postul de pivot şi, probabil că într-un an va stăpâni bine acest post. Fetele au avut puţine zile libere între sărbători, însă, pentru a face performanţă, este nevoie de sacrificii, iar ele trebuie să înţeleagă acest aspect”, a declarat Gheorghe Tadici.

Turneul de la Zalău s-a desfăşurat la o săptămână după “Memorialul Constantin Tită” de la Râmnicu Vâlcea, competiţie câştigată de HC Zalău.

“Ambele turnee au fost reuşite, au reunit echipe bune, cel puţin cel de la Zalău, unde au participat trei dintre cele mai valoroase echipe din Liga Naţională. Cred că a fost un turneu util în special pentru echipele din Craiova şi din Zalău, care reprezintă România în cupele europene şi au un program extrem de încărcat în perioada următoare. Participăm de fiecare dată când suntem invitaţi la turneul de la Zalău, pentru că este o competiţie bine organizată”, a precizat Petre Berbecaru, preşedintele clubului HCM Râmnicu Vâlcea.