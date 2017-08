Florin Răducioiu, invitat special la “Cupa Viitorul”

“Cupa Viitorul” rămâne unul dintre cele mai importante turnee de fotbal din România, evenimentul rezervat copiilor şi juniorilor ajungând în acest an la ediţia cu numărul 13. Steaua Bucureşti, Dinamo, Politehnica Timişoara, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, FC Bihor şi UTA Arad sunt câteva dintre cluburile care au răspuns “prezent” la ediţiile anterioare ale “Cupei Viitorul”.

În ultimii ani, Daniel Sabou, membrul fondator al clubului Viitorul, a organizat cu ajutorul unor oameni din mediul privat şi a deputatului Lucian Bode un meci de deschidere, eveniment în care au evoluat nume importante din lumea fotbalului românesc. Dănuţ Lupu, Miodrag Belodedici, Ioan Ovidiu Sabău, Adrian Bumbescu, Mihail Majearu şi Ionel Ganea sunt o parte dintre foştii jucători emblematici ai fotbalului românesc ce au evoluat în meciul de deschidere al evenimentului.

O astfel de partidă va avea loc şi în cadrul ediţiei din acest an. Miodrag Belodedici şi Mihail Majearu vor reveni la Zalău şi pentru competiţia din acest an. Eugen Trică, un alt nume cunoscut din fotbalul românesc, a fost prezent în urmă cu opt ani la evenimentul intitulat “Vine Moşul la Viitorul”, acesta evoluând în acea perioadă la CFR Cluj.

Fostul mijlocaş al echipei Dinamo, Florentin Petre, a fost prezent în premieră în Sălaj la finalul anului trecut, în cadrul unui eveniment organizat la Cehu Silvaniei, fostul internaţional fiind invitat şi la ediţia din acest an a “Cupei Viitorul”.

Printre fostele glorii ale fotbalului românesc invitate în acest an la competiţia organizată de Clubul Viitorul se numără şi Florin Răducioiu, cel care a făcut parte din echipa naţională în perioada 1990 – 1996, având 40 de prezenţe în tricoul României, pentru care a marcat 21 de goluri. Dinamo Bucureşti este clubul pentru care Răducioiu a activat cel mai mult în cariera de fotbalist, iar printre cele mai importante echipe străine se numără AC Milan, Brescia, Espanyol, VfB Stuttgart şi AS Monaco.

Ediţia din acest an a “Cupei Viitorul” este programtă în perioada 22 – 25 august, meciul de deschidere în care vor evolua foste glorii ale fotbalului românesc, politicieni şi oameni de afaceri din judeţ urmând să se desfăşoare luni, 21 august, la Baza Sportivă din Hereclean.