Două terenuri cu suprafaţă sintetică la Mirşid

Unirea Mirşid, câştigătoarea din urmă cu două sezoane a Ligii a IV-a de fotbal, ar putea devenit în acest an, din nou, campioană judeţeană şi reprezentanta Sălajului la barajul pentru promovarea în Liga a III-a. Echipa dispune şi de o cochetă bază sportivă, lucrările pentru aceasta fiind demarate în urmă cu trei ani. Suprafaţa de joc se prezintă în condiiţii bune, terenul a fost împrejmuit, iar în spatele porţilor au fost puse plase de protecţie. Ulterior a fost construită şi o tribună acoperită cu aproximativ 200 de locuri.

“În urmă cu aproximativ şase ani, când ne-am înscris în Liga a V-a, am jucat pe vechiul teren. După un an, am promovat în Liga a IV-a, iar după un tur de campionat, am evoluat în deplasare, pentru că am început lucrările de modernizare la terenul existent. Am construit vestiare cu toate utilităţile necesare, bănci de rezervă, tribună, am refăcut suprafaţa de joc pe care am arat-o, am însămânţat-o şi am cilindrat-o, dar şi alte lucrări a căror valoare totală s-au ridicat la aproximativ 30.000 de euro plus TVA”, ne-a informat primarul comunei Mirşid, Călin Bereschi.

Edilul din Mirşid intenţionează să amenajeze două terenuri cu suprafaţă sintetică în comună, a căror lucrări estimează că vor fi gata în maximum doi ani.

“În maximum doi ani, în comună vor exista două terenuri sintetice. Unul se va construi în Moigrad, pe un teritoriu Gal “Samus Porolissum”, unde noi suntem mebri asociaţi, iar celălalt va fi la Şcoala Gimnazială din Mirşid. Al doilea este făcut prin Programul de Dezvoltare Locală, etapa a doua şi există un proiect mai amplu, cu anumite modificări la şcoală, împrejmuiri şi alte lucrări necesare. Cele două terenuri vor fi benefice pentru cei care iubesc sportul, în general fotbalul şi vor putea fi utilizate atât pe timp de vară, cât şi în perioada de iarnă. De ce nu, chiar şi echipa locală, Unirea Mirşid, va putea efectua antrenamente pe cele două suprafeţe de joc în momentul în care terenul cu suprafaţă naturală nu va putea fi folosit”, a mai precizat Bereschi.

La baza sportivă unde îşi desfăşoară jocurile de pe teren propriu Unirea Mirşid, vor avea loc în acest an doar lucrări de întreţinere a suprafeţei de joc, a vestiarelor, a băncilor de rezervă şi a tribunei. Se are în vedere şi consolidarea podului de acces la terenul de fotbal.

Unirea Mirşid se află pe prima poziţie în acest moment în Liga a IV-a, cu 13 victorii şi o remiză în 14 meciuri susţinute, având 40 de puncte acumulate şi un golaveraj de 73 – 11.