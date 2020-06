Doi sălăjeni, la Academia de Fotbal Csikszereda Miercurea Ciuc

Fotbalul sălăjean continuă să producă tinere talente şi, aşa cum s-a întâmplat şi în anii anteriori, o parte dintre ei ajung la echipe din afara judeţului. La fel s-a întâmplat şi în cazul tinerilor Peter Bakai şi Norbi Mihai, doi copii care au trecut testele la Academia de Fotbal Csikszereda Miercurea Ciuc, un club ce activează în Liga a II-a. Ambii sunt monitorizaţi de ceva vreme, iar pasul spre clubul din Miercurea Ciuc a fost făcut cu ajutorul lui Rudolf Stanciu, fost antrenor la grupele de copii de la CS Barcău Nuşfalău, cel care intenţionează să înfiinţeze un nou club de fotbal la Crasna.

Norbi Mihai a activat în acest sezon la grupa de copii născuţi în 2005 – 2006 a clubului Silvania Cehu Silvaniei, terminând cu aceasta pe primul loc în campionatul judeţean, la patru puncte de Viitorul Zalău.

“Mă bucur că am reuşit să conving autorităţile locale că merită să investim în copii, fiindcă ei vor aigura viitorul şi pentru echipa de seniori a oraşului. Norbi Mihai este un copil talentat şi cu calităţi native, iar eu am mare încredere în el. Sper să fie un exemplu pentru tinerii din Cehu Silvaniei şi nu numai”, ne-a declarat antrenorul său, Horaţiu Bolgar.

Celălat copil este de la Viitorul Zalău. “Ţin minte că l-am adus de la Pericei pe acest copil. Încă de atunci am zis că are calităţi. Mă bucur pentru el şi sper să confirme”, a precizat Daniel Sabopu, managerul de la Viitorul Zalău.

De menţionat că la testarea care a avut loc zilele trecute, au fost prezenţi 14 copii pe cinci posturi, iar printre cei cinci copii admişi, doi sunt sălăjeni. Norbi Mihai şi Peter Bakai vor fi prezenţi la Academia de Fotbal Csikszereda Miercurea Ciuc în data de 6 iulie.