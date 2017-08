Clubul FC Zalău a fost dezafiliat de la Federaţia Română de Fotbal

Clubul care la finalul sezonului trecut părea să intre cu adevărat în cursa pentru promovarea în Liga a II-a în ediţia viitoare de campionat, a devenit istorie. Deşi a fost înscrisă în campionat, FC Zalău a fost dezafiliată de la Federaţia Română de Fotbal în cursul zilei miercuri. Dezafilierea este una parţială, în speranţa că situaţia va reveni la normal până la începerea noului sezon, dar preşedintele clubului, Ioan Morar, a precizat că “mortul este deja în groapă”.

“Este o situaţie cât se poate de penibilă. Din cauza unor interese politice, FC Zalău a fost lăsată să moară, iar cei care au de suferit sunt zălăuanii iubitori de fotbal. Am trimis în această dimineaţă (miercuri, n.r.) cerere de dezafiliere, fiindcă aşa este mai corect, să-i anunţ pe cei de la Federaţie înainte de a se face calendarul competiţional. Mi-e silă de tot ce s-a întâmplat în această vară. Nu credeam că nişte oameni cu putere de decizie pot fi atât de indiferenţi în ceea ce priveşte viitorul fotbalului din municipiu. Este o pată neagră pentru autorităţile locale, pe care zălăuanii nu o vor uita mult timp de acum înainte. Am înscris echipa şi în campionatul viitor, în speranţa că lucrurile vor reveni la normal, dar mortul este deja la groapă, iar acum am fost nevoit să trimit cerere pentru dezafiliere”, a declarat Ioan Morar.

Reprezentatul clubului FC Zalău consideră că retragerea finanţării de către autorităţile locale a fost “regizată”.

“Dacă reprezentanţii Primăriei Zalău au avut un astfel de plan, de ce m-au mai chemat la discuţii cu ceilalţi doi acţionari din Bihor? Toată ţara râde de noi. A fost o “regizare” pefectă din partea autorităţilor locale”, a mai afirmat Morar.

Dezafilierea parţială a clubului FC Zalău a fost anunţată şi pe site-ul oficial al FRF.

“În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de Urgenţă, compus din Răzvan Burleanu – preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – prim-vicepreşedinte FRF, şi Octavian Goga – vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi: constată în temeiul art. 18 alin.2 din ROAF, retragerea cluburilor CS Unirea Jucu şi FC Zalău din competiţia Liga 3, ediţia 2017 – 2018, şi pe cale de consecinţă dispune dezafilierea provizorie a acestor cluburi. Ca urmare a cererilor de retragere formulate de cluburile CS Unirea Jucu şi FC Zalău, aprobă modificarea componenţei nominale a seriilor Ligii 3, ediţia 2017 – 2018, conform referatului managerului Departamentului de Competiţii FRF”, se arată în comunicatul apărut pe site-ul FRF.

În aceste condiţii, FC Zalău nu va mai putea participa nici cu grupele de juniori în competiţiile organizate de Federaţia Română de Fotbal, o parte dintre juniorii republicani ai clubului fiind deja transferaţi la Atletic Zalău.