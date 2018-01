Claudia Constantinescu a revenit pe semicerc după mai bine de o lună

Ghinionul pare să se fi încheiat pentru Claudia Constantinescu. Interul formaţiei zălăuane a revenit pe semicerc în cadrul partidei de joi seara, în care HC Zalău s-a impus cu 27 – 17 împotriva formaţiei HCM Slobozia. Gheorghe Tadici a introdus-o în teren pe Constantinescu în ultimele 20 de minute, jucătoarea reuşind să-şi treacă numele de două ori şi pe lista marcatoarelor.

“Claudia Constantinescu este una dintre cele mai bune jucătoare din echipă, dar, din păcate, în primele meciuri din acest an nu am putut conta pe aportul ei. La un moment dat, a fost chiar cea mai bună jucătoare şi, dacă ar fi fost în deplinătatea forţelor, am fi vorbit despre acelaşi lucru şi astăzi. Sper să pot conta pe aportul ei cât mai mult în perioada următoare”, a declarat Tadici.

Constantinescu a suferit o intervenţie chirugicală la umărul braţului drept în toamna anului 2016, operaţia având loc la o clinică din Ungaria. Interul Zalăului a revenit pe teren în ultima partidă pe care Zalăul a susţinut-o pe teren propriu în sezonul trecut, continuând să evolueze şi în primele etape din actualul sezon.

Durerile la umărul braţului drept, cel de aruncare, au reapărut în timpul stagiului de pregătire de la Cheile Grădiştei, iar handbalista nu a mai putut evolua până în partida cu Slobozia.