Campionatul Naţional de Radio Orientare: Alexandru STĂNESCU și OLÁH Ştefan, redivivus!

Radio Orientarea este o ramură sportivă a radioamatorismului, una cât se poate de complexă, unind în mod armonios radiotehnica, orientarea în teren şi alergarea. A apărut pe plan internaţional în anul 1954 în: Suedia, Olanda, Iugoslavia şi URSS (Rusia de azi), purtând numele de „fox hunting” (vânătoare de vulpi). Mai târziu, a fost adoptată actuala titulatură „ARDF”, adică „Amateur Radio Direction Finding”. De-a lungul timpului, în România, aceasta s-a numit: vânătoare de vulpi, radiogoniometrie de amator, radiogoniometrie operativă și radiogoniometrie. Prima competiţie internaţională a avut loc în Yugoslavia (la Ilidza, 1958), iar primul Campionat European s-a desfăşurat în Suedia (Stockholm, 1961). În anul 1980 s-a desfăşurat primul Campionat Mondial ARDF, în Polonia (la Cetniewo), unde România a câştigat o medalie de argint (Ion Drăcea – Y09BTR, în banda de 3,5 MHz) şi o medalie de bronz (Pavel Babeu – Y09TW, în banda de 144 MHz). De 11 ani (din 2006) se organizează şi Campionatul Balcanic ARDF, în fiecare an.

În România, prima competiţie de acest gen (vânătoare de vulpi) a avut loc în anul 1960, lângă Baia Mare (Lacul Sărat), iar primul Campionat Naţional s-a desfăşurat în anul 1961, lângă Bucureşti (Pădurea „Pustnicul”), separat pentru fiecare bandă de frecvenţă: unde scurte şi unde ultrascurte. Astfel, în ţara noastră, de 56 de ani s-au desfăşurat campionate naţionale de radio orientare, sub mai multe denumiri.

În acest context, în perioada 10 – 13 august 2017, în Pădurea „Stâna” din arealul localităţii Beltiug, judeţul Satu Mare, s-a desfăşurat Campionatul Naţional de Radio Orientare Individual al României, pe anul 2017, la probele: sprint (joi, 10 august a.c.); foxoring (vineri, 11 august a.c.); 144 MHz (sâmbătă, 12 august a.c.) şi 3,5 MHz (duminică, 13 august a.c.), la 11 categorii de vârstă (feminin şi masculin), reunind 44 de concurenţi. În paralel cu acesta a avut loc şi Cupa „Castrum Zotmar 2017”, la cele patru probe amintite, la 15 categorii de vârstă (feminin şi masculin), cu 49 de concurenţi. Această competiţie a fost organizată de Clubul Sportiv „Sky Lark” din Medieşu Aurit (Judeţul Satu Mare), sub egida Federaţiei Române de Radioamatorism. Sportivii au reprezentat cluburile de profil româneşti din judeţele: Argeş (Câmpulung), Caraş-Severin ( Reşiţa şi Oraviţa), Dâmboviţa (Târgovişte), Gorj (Târgu Jiu), Hunedoara (Deva), Satu Mare (Medieşu Aurit), Suceava (Suceava), precum şi din Ungaria (au concurat numai la Cupa „Castrum Zotmar 2017”).

Din Comisia de organizare au făcut parte: Adrian Marcu – delegat al Federaţiei Române de Radioamatorism, Marcel Olah – director de concurs (președinte al CS „Sky Lark” Medieşu Aurit), Kujbus Iosif – arbitru de start (primul campion al României, anul 1961, la 144 Mhz!), Venczel Miklos– arbitru de teren şi Loredana Olah – arbitru de sosire. Traseul competiţiei (posturile de control, emiţătoarele undelor radio, lampioanele şi compostoarele electronice ) a fost stabilit de către Venczel Miklos.

S-au întocmit clasamente la toate cele patru probe amintite, pe categorii de vârstă şi gen. La Cupa „Castrum Zotmar 2017” s-a făcut şi un clasament general pe echipe (cluburile sportive participante), pe primul loc situându-se echipajul de la Târgovişte, condus de Pavel Babeu – multiplu campion naţional, medaliat la campionatele mondiale, europene şi balcanice. La festivităţile de premiere, organizatorii, în aplauzele celor prezenţi, i-au răsplătit pe sportivi cu: diplome, tricouri de „campion naţional”, cupe şi medalii, alături de binemeritatele felicitări.

Judeţul Sălaj a avut doi participanţi la Campionatul Naţional de Radio Orientare Individual: Alexandru Stănescu din Zalău, care a cucerit medalia de aur la proba „foxoring”, categoria „M50”, devenind campion naţional şi Oláh Ştefan din Şimleu Silvaniei, care a câştigat două medalii de argint ( proba „foxoring”, categoria M40 şi proba „144 MHz”, categoria M50. În plus, Olah Ştefan şi-a adjudecat două medalii de bronz: una la Campionatul Naţional de Radio Orientare Individual şi cealaltă la Cupa „Castrum Zotmar 2017”, ambele la proba de 3,5 MHz, categoria M50. Pentru aceste performanţe sportive, cei doi sportivi sălăjeni de seamă merită felicitările de rigoare. Bravo, băieţi! Din păcate, cei doi radioamatorişti au reprezentat şi în acest campionat alte judeţe, prin cluburile sportive la care sunt legitimaţi. Alexandru Stănescu – multiplu campion naţional, a reprezentat judeţul Suceava ( CS „T.A.” Suceava), iar Oláh Ştefan – maestru al sportului, de două ori vicecampion european (probele de 144 MHz şi 3,5 MHz, anul 1977, la Skopje/Skoplje, Yugoslavia, acum capitala Macedoniei), medalie de bronz la Campionatul European din anul 1973 (la Komló, Ungaria – prima medalie pentru echipa României la campionatele europene), de 13 ori campion naţional şi de şase ori câştigător al Cupei României a reprezentat judeţul Satu Mare (CS „Sky Lark” din Medieşu Aurit). Acest lucru se întâmplă de mai mulţi ani, negăsindu-se o posibilitate la nivelul oraşului Şimleu Silvaniei, al municipiului Zalău şi al judeţului Sălaj pentru înfiinţarea unui astfel de club sportiv, unde copiii, elevii şi tinerii să practice radio orientarea, o activitate eminamente sportivă, cu antrenamente şi întreceri într-un cadru natural minunat, pădurea, locul ideal de menţinere a sănătăţii, prin dezvoltarea calităţilor fizice şi intelectuale. Acestea, îmbinate cu goniometria, harta topografică şi orientarea în teren, se vor concretiza atât prin necesitatea practicanţilor de a participa la diferite competiţii şi campionate sportive, cât şi prin dorinţa lor de autodepăşire şi de obţinere a unor victorii notabile. De aceea, în această conjunctură, cea cu „Alexandru Stănescu și Oláh Ștefan, redivivus!”, este necesară înfiinţarea unui asemenea club, mai ales că, Oláh Ștefan, la 70 de ani (!), cu buna sa experiență de instructor de radioamatorism la Clubul Copiilor din Șimleu Silvaniei, dorește – alături de Alexandru Stănescu – să reia activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor şi să nu mai concureze, la diferite competiţii sportive, alături de sportivi mai tineri ca el cu 20-30 de ani. Aşadar, aşteptăm revirimentul!…

Prof. Marin ŞTEFAN