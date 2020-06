Bogdan Nicolae, de la Volei Municipal, la HC Zalău

Fost coleg cu George Tadici (fiul cel mare al antrenorului Gheorghe Tadici) în echipa de volei a Clubului Sportiv Şcolar Zalău, Bogdan Nicolae va avea onoarea, începând din această vară, să lucreze chiar cu reputatul tehnician. Fostul antrenor secund al echipei Volei Municipal Zalău, formaţie suspendată din campionatul Diviziei A1 din cauza datoriilor către Federaţia Română de Volei, a devenit preparator fizic la Handbal Club Zalău.

„Mă bucur că am primit această ofertă de coleborare din partea domnului profesor Gheorghe Tadici, un nume foarte mare în sportul românesc, nu doar în handbal”, ne-a declarat Bogdan Nicolae.

Fostul secund al echipei Volei Municipal, cu care a devenit şi campion al României, a colaborat şi în anii anteriori pe partea de pregătire fizică cu echipa de handbal, dar discuţiile pentru preluarea unui post în staff-ul tehnic au avut loc săptămâna trecută.

„Am colaborat cu Bogdan Nicolae şi în anii anteriori, iar săptămâna trecută am luat decizia de a-l coopta în staff-ul tehnic. Mă bucur că s-a eliberat de obligaţii la echipa de volei şi am putut să-l cooptăm în clubul nostru, fiindcă este criză mare de preparatori fizici buni în România. Îl cunosc bine atât pe el, cât şi pe ceilalţi membri ai familiei şi este un băiat cu caracter, care a muncit bine şi la băieţi. Sper să fie un plus pentru echipă şi pentru randamentul fetelor”, a afirmat Gheorghe Tadici.

Bogdan Nicolae a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, având specializare disciplina volei.

În perioada cât a fost antrenor secund la Volei Municipal Zalău, Nicolae a participat la mai multe cursuri de perfecţionare pentru pregătirea fizică a sportivilor, iar unul dintre ele s-a desfăşurat chiar în Italia.