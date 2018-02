Antrenorul lotului naţional de box al Germaniei, în vizită la Zalău

Valentin Silaghi, unul dintre cei mai valoroşi pugilişti din istoria boxului românesc, a fost prezent zilele trecute la Zalău pentru a-i face o vizita celui care l-a descoperit, Ioan Popa, antrenorul secţiei de box de la CSM Zalău de mai bine de 40 de ani

Întâlnire emoţionantă în urmă cu câteva zile, la Zalău, între antrenorul de box de la CSM Zalău, Ioan Popa şi Valentin Silaghi, unul dintre cei mai valoroşi pugilişti din istoria boxului românesc. Silaghi a fost prezent la Cluj unde, alături de Mihai Leu, campionul mondial la box, a fost premiat cu diplomă de excelenţă de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu.

“Chiar dacă Valentin Silaghi este plecat de mulţi ani din România, am păstrat legătura, iar acum a ţinut să vină până la Zalău pentru a se întâlni cu mine. A mai fost aici de câteva ori, tot pentru a ne revedea, ceea ce demonstrează că nu a uitat de unde a pornit. Eu l-am descoperit, dar, după două luni, am venit la Zalău, iar de pregătirea lui s-a ocupat Ioan Botezan. Chiar dacă l-am antrenat doar două luni, nu o dată mi-a spus că am avut o influenţă foarte mare asupra viitorului său, fiindcă am ştiut să-l atrag spre box şi să-l determin să iubească acest sport”, ne-a declarat Ioan Popa, care a pregătit timp de trei ani şi lotul naţional al României, fiind antrenor emerit.

Valentin Silgahi este născut în comuna clujeană Bobâlna, fiind multiplu campion naţional la seniori. Este unul dintre cei mai importanţi pugilişti ai României de la finalul anilor ’70 şi începutul anilor ’80. Silaghi a fost medaliat cu argint la Campionatele Europene din 1979 şi cu bronz la Campionatele Europene din 1981. În 1980, Silaghi s-a întors cu un rezultat important şi de la Jocurile Olimpice, fiind medaliat cu bronz.

Silaghi a plecat în Germania în urmă cu mai bine de 35 de ani, iar în primii ani a lucrat ca muncitor într-o fabrică. În 1983 a devenit antrenor la un club din Germania, cu care a cucerit titlul naţional la echipe. Câţiva ani mai târziu, fostul pugilist clujean a devenit antrenor secund al lotului naţional de box al Germaniei, apoi a fost numit antrenor principal. În 1990, Valetin Silaghi a devenit antrenor federal în cadrul Federaţiei Germane de Box.