Adrian Gontariu: “La Zalău mă simt întotdeauna acasă, chiar dacă vin în calitate de adversar”

Adrian Gontariu şi Adrian Feher, doi dintre cei mai valoroşi jucători din istoria voleiului zălăuan, au revenit luni seara la poalele Meseşului, dar în calitate de adversari ai echipei cu care au cucerit titlul naţional la finele sezonului trecut. Ambii au fost introduşi în sextetul de bază de antrenorul echipei Arcada Galaţi, Neculai Harabagiu, dar au terminat pe magine partida.

Volei Municipal a învins cu 3 – 1 Arcada Galaţi, iar în etapa viitoare va evolua pe terenul celor de la CSM Bucureşti.

“Felicit echipa din Zalău pentru victorie. Am mai jucat două partide cu cei din Zalău în acest sezon, au avut meciul în mână de fiecare dată, dar au pierdut. Astăzi au greşit mai puţin şi au jucat un volei de calitate. Antrenorul nostru a făcut o serie de modificări pentru a găsi formula câştigătoare, dare se pare că în seara asta nu ne-a ieşit. Mă bucur că am jucat în faţa publicului din Zalău, care îmi place foarte mult. Mă simt acasă întotdeauna, chiar dacă vin în calitate de adversar”, a afirmat zălăuanul Adrian Gontariu, universalul echipei Arcada.

“Echipa din Zalău a practicat un joc bun, iar noi am făcut multe greşeli simple, care au facilitat victoria Zalăului. Ştiam că Volei Municipal va arăta mai bine după schimbarea antrenorului. Să nu uităm că în această echipă sunt componenţi ai echipei naţionale a României şi campioni naţionali. Antrenorul bulgar a adus acel plus de care avea nevoie echipa şi se pare că a readus-o pe făgaşul normal. Îmi pare rău că am pierdut, dar, în acelaşi timp, mă bucur pentru victoria Zalăului, fiindcă era păcat ca această echipă să fie una de mijlocul clasamentului”, a declarat Adrian Feher.