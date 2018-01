Dănuţ Pascu, antrenor SCMU Craiova: “Ne aşteaptă un meci foarte greu împotriva Zalăului”

Chiar dacă Volei Municipal Zalău şi SCM Universitatea Craiova nu ocupă în acest moment un loc pe podiumul Diviziei A1, antrenorul oltenilor, Dănuţ Pascu, este de părere că jocul de duminică va fi un derby.

“Suntem la a treia victorie consecutivă, lucru care ne dă speranţe pentru viitor. Nu aş vrea să minimalizăm aceste trei succese pentru că am jucat cu adversari mai slabi, de exemplu, în această etapă, Ştiinţa Baia Mare a câştigat cu 3 – 1 cu Arcada Galaţi, iar Dinamo a bătut pe CSM Bucureşti. Pe mine mă interesează că echipa şi-a găsit cadenţa, are consistenţă, jucăm cu mai multă maturitate. Suntem mai pragmatici, am învăţat să jucăm la punct, ceea ce doresc să se vadă şi în meciurile următoare. Urmează întâlnirea cu Zalău, este campioana en-titre, care are un buget semnificativ, iar obiectivele echipei sunt câştigarea campionatului şi a Cupei României. Ne aşteaptă un meci foarte greu, care la ora actuală este un derby. În ultimii doi ani, a fost o luptă strânsă între noi şi Zalău şi cu siguranţă va fi aşa şi acum. Vom face tot posibilul să câştigăm”, a afirmat antrenorul Craiovei, Dănuţ Pascu.

Partida dintre Universitatea Craiova şi Volei Municipal Zalău este programată duminică, la ora 12:30, în Sala Polivalentă din Craiova.