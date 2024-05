Sălajul, pe podium la Olimpiada Națională de Matematică

În perioada 9 – 12 mai 2024 au avut loc două competiții importante la disciplina matematică. Este vorba despre Olimpiada Națională de Matematică, clasele V- VI, etapa națională , ediția LXXIV, desfășurată la Vaslui, unde județul Sălaj a fost reprezentat de elevele: Andra Fărcaș, clasa a V-a, Colegiul Național „Silvania” din Zalău, profesor îndrumător Gabriela Crișan și Ana Raisa Șandor, clasa a VI-a, Școala Gimnazială din Valcău de Jos, profesor îndrumător Claudia Blaga, care a și însoțit lotul olimpic. La această competiție au participat cei mai buni elevi din clasele V- VI din fiecare județ, respectiv 91 elevi la clasa a V-a și 100 elevi la clasa a VI-a. Eleva Ana Raisa Șandor a obținut medalie de bronz, confirmând astfel parcursul de excepție din acest an școlar: locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică și tot locul I la etapa interjudețeană a Olimpiadei Satelor din Transilvania. O altă competiție la care Sălajul a fost reprezentat este Concursul Național de Matematică Csillagszerzo”, clasele V -VIII, etapa națională, Oradea, unde elevii sălăjeni au obținut următoarele rezultate: Premiul al II-lea – Pop Konrád Olivér, clasa a V-a, Școala Profesională „Petri Mor” Nușfalău, profesor îndrumător Markus Viola; Mențiune specială acordată din partea organizatorilor concursului pentru Kocsis Bence, clasa a VI-a, Liceul Tehnologic Nr.1 Șărmășag, profesor îndrumător Kupás Ernő; Mențiune specială acordată din partea organizatorilor concursului pentru Pop Csenge-Natália, clasa a VII-a, Școala Profesională „Petri Mor” din Nușfalău, profesor îndrumător Markus Viola și Mențiune specială acordată de organizatori pentru Kocsis-Feri Benjámin, clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic Nr.1 Șărmășag, prof. îndrumător Kupás Ernő. Lotul a fost însoțit de profesorul Kupás Ernő, de la Liceul Tehnologic nr. 1 Șărmășag, iar profesoara Faluvegi Melania, de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, a fost membru în Comisia Națională a concursului. De asemenea, la finalul lunii aprilie, tot la Oradea a avut loc Etapa Internațională a Olimpiadei de Matematică pentru școlile/ secțiile cu predare în limba maghiară, clasele IX – XII, unde județul Sălaj a fost reprezentat de elevul Loga Patrik, clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, profesor îndrumător Turdean Katalin, care a obținut Mențiune din partea Ministerului Educației și Premiul al II-lea din partea organizatorilor, clasându-se pe locul IV în ierarhia finală. Loga Patrik a s-a calificat la etapa internațională în urma rezultatelor foarte bune, obținute la etapa națională a acestei competiții, respectiv Premiul al II-lea din partea Ministerului Educației și Premiul I din partea organizatorilor olimpiadei. Felicitări și alese aprecieri, în primul rând, elevilor, dar și profesorilor care i-au pregătit. Mult succes elevei Ana Raisa Șandor la etapa națională a Concursului „Olimpiada Satelor din România”, care va avea loc în perioada 17-19 mai, la Cluj-Napoca.

