“Zilele Zalăului” au încins spiritele în Consiliul Local

Consilierii locali Otto Haller și Dorel Labo au pornit o dispută în ședința de joi a Consiliului local municipal, pe marginea eternelor controverse legate de “Zilele Zalăului”. În timp ce Otto Haller spunea că locul firesc și cel mai bun de desfășurare a acestui eveniment, este centrul municipiului, Dorel Labo a ripostat, spunând că zălăuanii s-au săturat de zgomot și mirosuri neplăcute, în toiul verii, în centrul municipiului.

“În orice oraș acest gen de sărbători se desfășoară în centru. Degeaba le vom muta la kilometri depărtare de oraș, nu va mai merge nimeni acolo (Poienile Aghireș, n.red.) Aceste sărbători aici trebuie să se desfășoare, unde ani la rând s-au desfășurat, adică în centrul orașului. Le-am mutat într-o parcare, către margine, pe strada Crasnei (22 Decembrie 1989 n. red), o altă idee nefericită. Cei care se simt deranjați și nu suportă două zile pe an desfășurarea acestei sărbători în oraș, pot alege să plece de acasă în perioada aceea. În plus, am văzut cu toții faptul că anul trecut lipseau comercianții locali de la aceste sărbători. În loc să păstrăm locul de desfășurare în centru, unde să-i lăsăm în primul rând pe producătorii locali și pe comercianții de aici să trăiască și să se dezvolte, noi le mutăm într-un loc nepotrivit și umplem strada 22 Decembrie 1989 cu comercianți din alte locuri, în timp ce ai noștri nu mai au loc de ei”, a punctat Haller.

Dorel Labo a spus că tinerii și cei care doresc să participe la aceste evenimente pot să se deplaseze și pe jos până la Aghireș, așa cum au făcut-o de nenumărate ori atunci când multe din evenimente aveau loc la ieșirea din Zalău, înspre Cluj. Ionel Ciunt a explicat faptul că această decizie va aparține, în final, tot consilierilor locali, și că decizia mutării provizorii a locului de desfășurare, din centru în spatele Primăriei, a fost luată și prin consultarea cetățenilor.

“Locul de agrement pe care îl construim în Poienile Aghireș nu este doar pentru Zilele Zalăului. Zălăuanii își doresc un astfel de loc, au nevoie de un spațiu în care să se distreze, să iasă la iarbă verde departe de zgomotul și aglomerația orașului. Deocamdată nu este luată nicio decizie privind locul de desfășurare al Zilelor Zalăului pe viitor, dacă vom termina până la vară locul de agrement, probabil că vom propune mutarea evenimentului acolo, însă acel loc nu este făcut doar pentru asta, nu construim un loc de agrement, dotat cu scenă, utilități, doar pentru două zile de utilizare anuală”, a spus edilul zălăuan.