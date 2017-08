Ultimele vești despre Florin Răcoare: tratament preoperator extrem de solicitant în clinica din Italia

Primele zile petrecute de tânărul sălăjean Florin Răcoare, bolnav de leucemie, în clinica din Italia, nu au fost ușoare, așa cum nici cele care urmează nu vor fi. Programul de tratament pe care Florin l-a început, în urma concluziilor puse de specialiștii oncologi din clinica italiană, este unul extrem de solicitant pentru Florin, dar care îi dă acestuia tot mai multe speranțe. Acest program care include ședințe de chimioterapie este absolut necesar pentru ca Florin să fie perfect pregătit și într-o stare fizică optimă efectuării transplantului, fiind necesară atingerea unor anumiți parametric ai analizelor de sânge care să ofere șanse maxime de reușită operației și, evident, să conducă la însănătoșirea pacientului.

În continuare, de acasă, vin vești bune pentru Florin. Oamenii donează și au o activitate susținută pe grupul de pe Facebook “Împreună pentru Florin Răcoare Valeriu” și exemplul lor este urmat și de unele instituții. Ultima donație a fost făcută de Parohia Ortodoxă Crișeni care a decis să fie alături de Florin cu o sumă de bani. Donațiile sunt în continuare necesare pentru că, deși banii de operație au fost strânși, ședințele pre și post operatorii care fac parte din programul complex la care Florin este supus în această clinică, sunt extrem de costisitoare. Acestor cheltuieli li se adaugă cele necesare spăitalizării. Prin urmare, cei care doresc în continuare să îl ajute pe Florin și să contribuie, infierent de sumă, la șansa lui la viață, o pot face donând, atât cât doresc, în conturile afișate mai jos.

Florin și prietena lui au transmis un mesaj celor care îi susțin și sunt alături de ei, un mesaj îmbucurător din care, dincolo de greutatea clipelor prin care trec, răzbat speranța și optimismul, atât de necesare în astfel de situații:

“Dragii noștri, vă scriem azi când am reușit să zâmbim. Florin a avut câteva zile mai grele în care boala împreună cu chimioterapia l-au atacat puțin fizic. Dar după cum promitea, se ține tare și suntem pregătiți pentru etapele acestea. Săptămână trecută am făcut câteva ședințe de chimioterapie deoarece celulele canceroase crescuseră foarte mult, iar de sâmbătă am început un nou tratament, inițial de 5 zile. În urma consultărilor specialiștilor de aici s-a decis continuarea tratamentului până la 10 zile în încercarea obținerii unui rezultat cat mai bun. Eventual, va fi necesară repetarea lui până la un rezultat care să permită imediat transplantul.

Suntem optimiști și încrezători că împreună cu ajutorul lui Dumnezeu și a gândurilor voastre bune, vom învinge. Ne pare rău că uneori nu apucăm să scriem mai des din cauza faptului că starea e neschimbată, ori avem zile mai grele, dar vă rugăm să rămâneți alături de noi. Vă mulțumim pentru tot sprijinul și ajutorul vostru!”

Conturi pentru donaţii:

Cont de Lei:

Nume: RACOARE FLORIN-VALERIU

IBAN: RO51 BTRL RONC RT00 C969 7302

Banca: Banca Transilvania

Cont Euro:

Nume: RACOARE FLORIN-VALERIU

IBAN: RO63 BTRL EURC RT00 C969 7301

Banca: Banca Transilvania Moneda: EURO

SWIFT: BTRLRO22

BIC: BTRL

PayPal: florinracoare@gmail.com