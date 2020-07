Țară, țară, vrem ostaș! Statul oferă bani celor care doresc să facă armata la “termen redus”

Ministerul Apărării Naționale vrea să-i atragă pe tinerii români, cu vârste de până la 35 de ani, să participe la un program militar de bază cu o durată de patru luni, în calitate de militar voluntar în termen, potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Apărării Naționale (MApN). În acest pachet intră: cazare, masă, asigurare medicală, soldă lunară și o indemnizație suplimentară, de peste 16.000 de lei. Prin această nouă categorie de personal în structurile MApN, se dorește o creștere a „cantității și calității rezervei de mobilizare”, diminuate ca urmare a suspendării, începând din 2007, a serviciului militar obligatoriu. Orice cetățean român care nu a îndeplinit serviciul militar activ, indiferent dacă este bărbat sau femeie, va putea cere MApN integrarea într-un program de pregătire militară de bază. Solicitarea de a participa la acest program militar se va putea face doar pe timp de pace, durata lui urmând să fie de patru luni. „Pe timp de pace, cetățenii români, bărbați și femei, cu domiciliul stabil în România, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naționale participarea la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni, în calitate de militar voluntar în termen”, este un nou articol, conform proiectului de modificare a Legii 446/2006 privind pregătirea pentru apărare a populației.

Soldat în toată regula, cu drepturi și obligații

Înscrierea în acest program de pregătire se va putea face în baza unui angajament pe propria răspundere a solicitantului declarat apt din punct de vedere psihologic și a unei adeverințe medicale (de la medicul de familie), care să certifice că „este clinic sănătos și nu este în evidență cu boli cronice”.

Pe toată perioada desfășurării programului de pregătire militară, cei înscriși vor beneficia de aceleași drepturi ca militarii în termen: cazare gratuită, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de o indemnizație lunară similară militarilor în termen cu gradul de soldat. Pe de altă parte, în tot acest timp, militarii voluntari „se supun prevederilor legilor și regulamentelor militare”.

Bani suplimentari, pe lângă soldă

Pe lângă soldă, cei care finalizează programul de pregătire militară vor primi o indemnizație suplimentară, care reprezintă, de fapt, echivalentul a trei salarii medii brute pe economie, iar centrele militare îi vor lua în evidență, introducându-i în rezerva operațională.„Prin introducerea acestui concept se are în vedere creșterea cantității și calității rezervei de mobilizare, diminuate ca urmare a suspendării, începând cu ianuarie 2007, a serviciului militar obligatoriu pe timp de pace. Totodată, cetățenii români care au executat serviciul militar în calitate de militar voluntar în termen pot reprezenta o sursă importantă pentru selecția rezerviștilor voluntari”, se arată în expunerea de motive a proiectului. Numărul maxim de locuri din program va fi stabilit, anual, de către MApN, iar perioadele în care se va ține acesta, precum și locul de desfășurare vor fi anunțate în presă. De exemplu, în acest an, salariul mediu brut pe economie este de 5.429 de lei. Ceea ce înseamnă că tinerii care se vor înscrie în acest program de pregătire militară în acest an, ar putea primi o indemnizație suplimentară de 16.287 de lei.