Primim la redacţie: Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu – intervenție salvatoare pentru activitatea unei firme din Șimleu

Dorim ca prin intermediul cotidianului Magazin Sălăjean să aducem mulțumiri inspectorilor Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj pentru promptitudinea și profesionalismul cu are au acționat în soluționarea unei probleme grave care ne-a pus în pericol activitatea și funcționarea firmei noastre, cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu nr. 83, o problemă gravă care prin natura acțiunilor irespăonsabile și rău-voitoare ale unei persoane (F. N. G), ne-a pus în pericol, mai mult timp, activitatea și securitatea angajaților. Este vorba despre o serie de acțiuni care au devenit, la un moment dat, un real pericol pentru noi, acțiuni venite din partea unei persoane care, fără niciun argument sau o motivație rațională, a ajuns să ne terorizeze, la propriu, zi de zi. Sesizarea noastră adresată instituției a fost tratată cu professionalism, astfel încât comisarii Gărzii de Mediu Sălaj au reușit, în cel mai scurt timp, să ne ajute să punem capăt acestor acțiuni. Am beneficiat nu doar de intervenția concretă a inspectorilor, ci și de un răspuns scris, venit în urma acțiunii desfășurate luna trecută de angajații instituției. << Cu ocazia verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că aspectele sesizate sunt reale în sensul că din interiorul imobilului cu nr. 72 (imobilul vecin) se propaga un zgomot puternic produs de un atomizer care era instalat în interiorul imobilului, lîngă gard. Din imobil a ieșit un cetățean care dădea semne vizibile de agitație și nervozitate, întrebându-ne ce căutăm. I-am explicat motivul prezenței noastre (inspectorilor, n. red.) și anume seiszarea făcută de vecini în urma zgomotului puternic care producea discomfort imobilelor învecinate. Cetățeanul ne-a adresat înjurii atât nouă cât și reprezentanților autorităților locale, prezente alături de inspectorii Gărzii de Mediu. Timp de două săptămâni, zilnic, zgomotul și poluarea fonică produsă prin acesta a fost lăsat în funcțiune de dimineață până seara. Pentru aceste acțiuni, se vor lua măsuri de sancționare contravențională în conformitate cu legislația în vigoare (…) >>, se arată în răspunsul primit de la reprezentanții instituției. Din păcate, această acțiune a cetățeanului care locuiește peste drum de sediul societății în care ne desfășurăm activitatea, nu a fost singulară. Am avut parte, în ultimele luni, de alte acte lipsite de responsabilitate din partea acestei persoane, peste gardul societății noastre fiind aruncate cuie; de asemenea, ne-a fost rănit câinele care asigura paza societăţii, fiind necesară o intervenţie chirurgicală de uregenţă pentru a fi salvat. Sperăm ca și organele de poliție din oraș, cărora ne-am adresat, disperați, cu plângeri, să urgenteze soluționarea acestora și să ia măsurile legale care se impun, pentru ca aceste situații grave să nu se mai repete, iar noi, angajații noștri cât și toți locatarii care au fost terorizați sistematic de această persoană să nu se mai confrunte cu acțiunile care au un caracter penal, de un real pericol pentru toți vecinii, acțiuni absolut iresponsabile ale acestui cetățean. Dacă inspectorii de la Garda de Mediu au reușit să oprească acțiunile acestei persoane, așteptăm ca și Poliția Orașului Șimleu Silvaniei să rezolve sesizările noastre pe marginea acestui caz, pentru ca aceste acțiuni să nu se mai repete.

Cu considerație,

Sorin Popovici

Șimleu Silvaniei