Poliția Locală Zalău la raport: mii de amenzi și misiuni în cea mai grea perioadă din ultimii ani

Poliția Locală Zalău a participat, în primele șase luni ale acestui an, la sute de misiuni și acțiuni, cele mai multe pe segmentul ordinii publice și cel al circulației rutiere. Mii de amenzi și sancțiuni au fost aplicate, polițiștii locali, deși într-un număr mai mic de cadre decât cel necesar, reușind să acopere întregul spectru de activități aflate în fișa postului, participând, totodată, la sute de misiuni alături de colegii lor din cadrul MAI, MApN și Jandarmerie. Pentru ca cititorii să cunoască exact care a fost activitatea polițiștilor locali în primul semestru al acestui an, am solicitat conducerii acestei instituții un raport detaliat de activitate ce cuprinde toate domeniile aflate în munca de zi cu zi a acestor polițiști. În primele șase luni ale anului (mai exact în perioada 1 ianuarie – 24 iunie), agenții Poliţiei Locale au acţionat pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, păstrarea curăţeniei în municipiu, atât pe străzi cât și în jurul blocurilor, identificarea persoanelor care parchează autovehicule în alte locuri decât cele special amenajate, combaterea cerșetoriei și a comerţului stradal ilegal, depistarea şi identificarea societăţilor comerciale care nu respectă orarul de funcţionare afişat la intrarea în unitate, precum şi menţinerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale şi al pieţelor din municipiu. Din 15 martie până în prezent, Poliția Locală Zalău se află sub coordonarea operațională a MAI (prin IPJ Sălaj). Astfel, agenții Poliţiei Locale au acţionat pentru respectarea ordonanțelor militare/legilor aplicabile perioadei Stării de urgență, respectiv Stării de alertă, menţinerea ordinii şi liniştii publice și păstrarea curăţeniei pe raza municipiului Zalău.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în aceasta perioadă, Primăria Municipiului Zalău a acordat sprijin prin darea în folosință către Poliția Locală a unui autoturism Dacia Logan, suplimentând astfel totalul autovehiculelor pe care polițiștii locali le au la dispoziție. De asemenea, s-au alocat angajaților poliției locale materiale de protecție: măști de protecție, mănuși de unică folosință și dezinfectant. Crucea Roșie a sprijinit Poliția Locală cu mănuși de unică folosință și dezinfectant pentru suprafețe. În acestă perioadă, au fost aplicate 2.179 sancţiuni contravenţionale (1.235 cu amendă şi 944 cu avertisment scris), în valoare totală de 778.245 de lei, astfel: Ordonanțe Militare/OUG 1/1999, Legea 55/2020 – 477 sancțiuni, în valoare de 450.300 lei, OUG 195/2002, Legea 448/2006 (circulație) – 744 sancțiuni, în valoare de 110.295 lei. Alte acte normative (Legea 61/1991, HCL 170/2007, HCL 165/2018, Legea 92/2007 etc) – 958 sancțiuni, în valoare de 217.650 lei. Polițiștii locali din cadrul Serviciilor Ordine Publică și Circulație Rutieră au legitimat 17.402 persoane. S-a urmărit prevenirea şi combaterea actelor de încălcare a normelor legale privind circulaţia, oprirea staţionarea şi parcarea tuturor categoriilor de autovehicule, astfel, conform HCL 170/2007 modificată, OUG 195/2002, HCL 165/2018 sau în baza altor acte normative, s-au aplicat 977 invitaţii sau somaţii scrise, unor conducători auto care au parcat autoturismele neregulamentar pe domeniul public – trotuare, locuri destinate spatiilor verzi, sau care au încălcat alte prevederi legale.

Ordinea publică

Potrivit raportului semestrial pe care Poliția Locală l-a transmis la solicitarea cotidianului Magazin Sălăjean, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au desfășurat acțiuni la intrările în oraș, împreună cu lucrători din cadrul Poliției Municipiului Zalău, Inspectoratului Județean de Jandarmi și Ministerul Apărării Naționale. Astfel, au fost verificate persoanele care intrau sau ieșeau din oraș, dacă au asupra lor declarațiile pe propria răspundere sau adeverința de la locurile de muncă. Acestea s-au desfășurat pe strada 22 Decembrie 1989 (lângă Peco Inserco) și pe strada Porolissum (lângă bazinele de apă din cartierul Ortelec). La dispeceratul Politiei Locale au fost primite telefonic 1.144 sesizări, dintre care 816 au fost rezolvate operativ, iar 328 au fost trimise spre soluţionare altor instituţii, conform legii. Au fost desfășurate 176 acțiuni împreună cu inspectori din cadrul Primăriei Zalău. Polițiștii au intervenit la solicitările lucrătorilor de la SC Drum Construct SRL (41 solicitări) sau SC Avril SRL (19 solicitări), care desfășoară lucrări de reabilitare pe străzile Simion Bărnuțiu și Gheorghe Doja, pentru eliberarea locurilor ce intrau în lucrări, locuri ocupate de autovehicule, pentru degajarea carosabilului sau a trotuarelor în zonele unde aceștia întâmpinau dificultăți în executarea lucrărilor. În perioada 17 – 25 martie, polițiștii locali au asigurat paza persoanelor plasate în trei centre de carantină de pe raza Municipiului Zalău. Din 25 martie până în prezent, polițiștii locali au verificat persoanele aflate în izolare la domicilii. Au fost verificate până la 95 locuri/zone pe zi, fiind verificate în total 7.700 persoane.

În această perioadă, polițiștii locali au intervenit în 70 situații în urma mesajelor primite de la ISU Sălaj. Au fost conduse la sediul Poliţiei Locale, pentru identificare, 68 persoane suspecte, depistate cu ocazia unor acţiuni sau controale, precum şi cele care au refuzat să se legitimeze cu actul de identitate ori să dea relaţii pentru stabilirea identităţii lor. Din 15 mai până în 13 iunie, polițiștii locali au fost prezenți la intrările din Piața Agroalimentară Centrală, respectiv Piața Astralis, unde se urmărește respectarea prevederilor legale cu privire la accesul/ieșirea din cele două locații, purtarea măștilor de protecție de către comercianți sau producători, precum și păstrarea distanțelor recomandate. În perioada Sărbătorilor Pascale și de Rusalii, polițiștii locali au fost prezenți în zonele lăcașurilor de cult pentru respectarea normelor cu privire la participarea persoanelor la slujbele religioase, fără a întâmpina probleme în acest sens.

Personalul Poliţiei Locale care îşi desfăşoară activitatea în dispecerat au sprijinit lucrătorii SADP, care au solicitat datele de identificare ale unor proprietari de autovehicule care au săvârşit contravenţii în parcările publice cu plată. Astfel, în această perioadă au fost verificate şi comunicate datele a 2.207 proprietari. Dispeceratul Poliţiei Locale a trimis echipajele din teren la unităţile de învăţământ unde s-au declanşat sistemele de alarmă efracţie, în 73 cazuri (şcoli sau grădiniţe), fără a constata probleme de efractie. Începând din 18 mai, în curtea interioară din cadrul Primăriei Zalău, un polițist local asigură respectarea prevederilor legale cu privire la accesul/ieșirea din unitate, purtarea măștilor de protecție precum, păstrarea distanțelor recomandate și a regulilor impuse la Direcția de Evidență a Populației și Stare Civilă.

Din data de 4 mai până în prezent, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică asigură paza pe timp de noapte, în incinta PT 9, unde sunt cazate persoane fără adăpost, care nu pot beneficia de serviciile Adăpostului de Noapte. În zilele de 15, 17 și 18 iunie polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine pe timpul desfășurării Evaluării Naționale în incinta a patru centre de examen (Colegiul Național Silvania, Școala Simion Bărnuțiu, Liceul Avram Iancu și Școala Mihai Eminescu), iar din data de 15 iunie până în prezent, paza lucrărilor la centrul de evaluare (Liceul Gheorghe Șincai). În perioada 22 – 25 iunie, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine pe timpul desfășurării Examenelor de Bacalaureat la mai multe unități de învățământ din municipiu.

Activități pe line de circulație – Poliție Rutieră

În această perioadă, politiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere au acționat în patrule mixte cu polițiștii rutieri din cadrul Biroului rutier Zalău. În perioada 29 martie – 30 mai au fost efectuate filtre în intervalul 08 -10; 16 -18 și 20- 22 pe strada Gheorghe Doja, intrare/ieșire din oraș și pe bulevardul Mihai Viteazul, zona pasarelei, in scopul verificării motivului circulației persoanelor, conform prevederilor Ordonanțelor Militare. În afara acestor intervale orare, au acționat în scopul asigurării fluenței circulației și în scopul prevenirii producerii unor incidente rutiere. Polițiștii locali au participat alături de polițiștii din cadrul Poliției Zalău la mai multe activități, în funcție de situațiile diverse, pe raza municipiului, toate având ca scop facilitarea executării unor lucrări la carosabil, diverse situații create prin defectarea unor autovehicule, misiuni la care s-a solicitat prezența polițiștilor locali prin 112 și altele.

