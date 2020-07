Pericolul ignoranței: stâlp de telegraf la un pas de prăbușire în Jibou  

O situație cu potențial ridicat de pericol pentru siguranța cetățenilor continuă, de peste două luni, pe strada Horea din Jibou. Un stâlp este în pericol de cădere, iar dacă acest lucru se întâmplă, consecințele ar putea fi nu doar sub forma unor eventuale pagube materiale, ci mult mai grave. Mai rău, în tot acest timp, compania care ar avea în responsabilitate această situație, nu dă doi bani pe apelurile cetățenilor. Un cetățean a atras atenția pe Facebook cu privire la această situație, spunând că atitudinea celor responsabili nu trece, de două luni, de pragul indiferenței: “De obicei nu postez lucruri de genul acesta, dar indiferența și lipsa de respect a celor responsabili -Telekom România – nu mi-a dat de ales. I-am sunat de peste două luni să le aduc la cunostință faptul ca stâlpul de pe strada Horea, din Jibou stă să cadă; mi s-a spus că va veni o persoană să facă niște poze, că doar atât pot face ei, și o sa le trimită mai departe către superiori. Am înțeles, până aici nicio problemă. Au trecut aproape două luni în care Telekom România nu a luat nicio masură, în condițiile în care strada respectivă este una foarte circulată atât de mașini, camioane, biclicliști, cât și de copiii și oameni în vârsta. În plus, pe această stradă, în fiecare zi de joi a săptămânii, când se organizează piață, în care vin diverși comercianți să își vândă produsele, fluxul de oameni este foarte mare! Astăzi am sunat în repetate rânduri la Telekom Zalău, Cehu Silvaniei, cât și la Telekom Cluj Napoca, ulterior și la o persoană care teoretic se ocupă de partea de deranjamente pe zona localității Jibou. Nimeni nu mi-a răspuns, deși am sunat în repetate rânduri. Pe de altă parte, persoana responsabilă cu deranjamentele/mentenanța în zona localității Jibou a fost contactat de mama mea și a avut o atitudine lipsită de respect, fără să ofere o justificare, încă dânsul s-a răstit la mama mea pentru că și-a permis să îl sune. Ulterior l-am sunat și eu pe acest domn, dar a refuzat să îmi răspundă la telefon. Menționez că a fost contactată în repetate rânduri în perioada aceasta și de autoritățile locale, Primăria orașului Jibou, au venit au văzut nu au făcut absolut nimic, își pasează responsabilitatea Telekom – constructorul drumului. Pe această cale, rog persoanele care văd aceasta postare și au în posibilitate/capacitate să ajute în rezolvarea acestei chestiuni, să o facă pentru a putea evita o tragedie”. Am încercat și noi să contactăm compania pentru a solicita un punct de vedere însă, după o jumătate de oră, nu am reușit să auzim pe nimeni la telefon.