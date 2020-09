Pericolul din gări: selfie-ul pe tren poate fi ultima fotografie

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj desfășoară, în această perioadă, o serie de acțiuni în cadrul campaniei ,,Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, ce are loc la nivel național. Scopul campaniei este prevenirea accidentelor produse prin electrocutare, tragedii ce se produc în cazul adolescenților și tinerilor care fac fotografii pe trenuri, în dorința de a le post ape rețelele de socializare. În acest sens, polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, în colaborare cu Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Sălaj, au desfășurat o activitate informativ-preventivă în Gara din Municipiul Zalău, în vederea creșterii gradului de conștientizare populației asupra riscurilor cauzate de necunoașterea sau ignorarea pericolului reprezentat de intrarea în câmpul electric existent între acoperișul unui tren și linia de înaltă tensiune. De asemenea, cetățenii au fost informați că acest pericol există chiar și atunci când este vorba despre un tren dezafectat. An de an fotografia-autoportret cunoscută sub denumirea de “selfie”, făcută pe acoperișul trenului, ucide prin electrocutare zeci de tineri sau îi lasă cu traume fizice pe viață. Oamenii legii recomandă cu fermitate conștientizarea pericolului uriaș la care se expun, din dorința de a se fotografia într-o ipostază inedită. Activitățile de prevenire vor continua pe tot parcursul anului, în gările de pe raza întregului județ.

