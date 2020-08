Pe site-ul DSVSA s-a așternut praful

Lipsa informațiilor actualizate, de interes public, dar mai ales a celor de care depinde sănătatea populației, nu reprezintă un caz izolat pe paginile online a instituțiilor sălăjene. Dacă paginile de web ale administrațiilor locale, în majoritatea lor, sunt lăsate de izbeliște încă de pe vremea fostelor conduceri (cu excepția paginii municipiului și a primăriilor orășenești care sunt cel mai bine întreținute, fiind actualizate zilnic), aici găsim și instituții de importanță strategică ce n-au mai pus un comunicat, un rând sau o fotografie de luni bune. Unul dintre exemple este dat de pagina online a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sălaj, acolo unde vedem la secțiunea comunicate, de exemplu, o ultimă postare datată din mai 2020. De atunci, liniște și gol, cam prin toate secțiunile, deși în materie de ’’sănătate alimentară’’ ar fi material de postat zi și noapte.

Desigur, nimeni nu are pretenția ca acest site să fie actualizat zilnic, deși, având în vedere importanța comunicatelor care țin de această instituție, așa ar trebui să se întâmple. Ultimele cazuri de pestă porcină, mai precis descoperirea a două focare, în date diferite, nici nu apar pe pagina instituției, iar acest lucru este cu atât mai grav cu cât impactul lipsei de informație nu rămâne doar la nivelul focarului, respectiv al locului/localității în care a fost descoperit, ci se extinde, fiind vorba de animale sălbatice, și către alte localități ori fonduri de vânătoare. Dacă oamenii ar fi informați la timp, dacă anunțurile ar fi făcute exact atunci când aceste focare sunt descoperite, poate că și măsurile ar fi luate din timp, ne referim la cele de prevenție, iar consecințele care vin în urma acestor nenorociri în rândul crescătorilor de porci ar fi mai puțin grave. Nici datele referitoare la controale, la măsurile aplicate, la unitățile de fabricație a produselor alimentare (panificație, lactate, industria cărnii) nu mai sunt actualizate de peste trei ani. La secțiunea operatori economici, subsecțiunea unități cu activitatea interzisă, găsim că ultimele actualizări sunt datate din 2017. Din 2017, conform site-ului DSVSA Sălaj, nicio unitate nu a mai fost găsită în neregulă sau, dacă au mai fost găsite și altele, așa cum bănuim, nimeni nu le-a mai postat în această secțiune. Discutăm de unități care livrează și comercializează: lapte la automate, carmangerii, cantine, unități Avicola – ouă și carne de pasăre, catering, comercializare vânat sălbatic, ouă și carne de prepeliță, produse pescărești, panificație etc. Ultimele date care apar și ultimele unități care au fost prinse pe picior greșit – toate sunt datate octombrie 2017. De atunci, totul a mers și merge foarte bine, pe linie am putea spune, în tot ceea ce se produce, desface și comercializează în industria alimentară sălăjeană.

La secțiunea ’’Autocontrol’’ în domeniul alimentar, pagina este în curs de actualizare de mai multe luni. Ultimul comunicat legat de pesta porcină în județ este datat august 2018. Motorul de căutare al paginii nu funcționează, iar seria neajunsurilor ar putea continua. Despre date privind execuția bugetară, fiecare ban cheltuit sau investit și alte aspecte din sfera financiară, nu mai amintim. Poate că o investiție din partea celor direct răspunzători, un imbold venit din zona conducerii acestor instituții sau de la nivel înalt, acolo unde factorii de decizie sunt la nivel național, ar putea oferi șansa celor interesați direct, fermieri, comercianți etc dar și nouă, consumatorilor, de a fi informați periodic cu privire la calitatea și mai ales siguranța alimentelor pe care le achiziționăm zi de zi din piețe, magazine alimentare sau rețele de tip supermarket, până la urmă acest lucru fiind un drept pe care aceste instituții trebuie să ni-l garanteze zi de zi, nu o dată la trei ani.