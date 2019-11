Malta, la loc de frunte in topul preferintelor

Cei care vor sa se mute din tara lor intr-un loc mai linistit, cu o clima blanda, servicii medicale de calitate, o viata culturala bogata si taxe mici prefera Malta.

Micul stat din centrul Mediteranei, intre Sicilia si Africa de Nord, atrage ca un magnet, nu doar turisti, ci si oameni din diverse colturi ale lumii care vor sa se stabileasca aici. Mai ales ca strainii, in special cei din afara Uniunii Europene, pot obtine cetatenia malteza daca fac investitii. Unul dintre atuurile Maltei este si faptul ca engleza e limba oficiala (alaturi de malteza) asa ca bariera lingvistica e practic inexistenta pentru cei care vin sa investeasca pentru a primi cetatenia malteza. Malta se bucura de un nivel de trai ridicat, asta desi costul vietii de zi cu zi e cu mult mai convenabil decat in alte tari, mai bogate, din restul Europei. Conform citizenships.com, comparativ de Marea Britanie, viata in Malta costa cam cu 10-12 procente mai putin, daca luam in calcul pretul chiriilor sau al utilitatilor.

Costuri cu utilitatile si pretul benzinei

Potrivit estimarilor, apa, caldura, electricitatea si gazele costa in jur de 70 de euro, pentru o locuinta obisnuita, de patru persoane. Nu exista taxe pentru deseuri, intrucat primariile se ocupa de gunoi, fara sa perceapa bani de la locuitori. Pachetul internet-tv-telefon poate fi in jur de 20 de euro pe luna, dar exista si pachete mai scumpe. Malta are preturi relativ mici la combustibili, litrul de benzina nu depaseste 1,30 euro.

Invatamant

Marea majoritate a celor care investesc sume considerabile (de la 650.000 de euro in sus) pentru a primi cetatenia malteza o fac si cu gandul la copii lor, pentru a le asigura o educatie de calitate. In Malta invatamantul public e gratuit. Copiii primesc manuale, iar la scoala nu trebuie sa dea bani decat pentru rechizite sau activitati extra-scolare.

Exista si o retea de scoli private performante, in care limba engleza are prioritate in fata maltezei. Cea mai ieftina scoala privata e in jur de 4000 de euro pe an, dar multe scoli din invatamantul particular au tarife mult mai mari.

Achizitionarea unei case

In ultimii ani pretul imobiliarelor a crescut mult, pentru ca e o tara cautata de turisti si de investitori, deopotriva. De aceea, cei care vor sa obtina pasaport maltez si investesc in imobiliare, pe langa alte avantaje, au si posibilitatea de a face o investitie care aduce profit rapid si sigur. De regula, se lucreaza cu agentii imobiliare. Comisionul lor e in jur de 5 la suta din tranzactie, dar sunt frecvente cazurile in care vanzatorul/cumparatorul actioneaza pe cont propriu, ca sa reduca din costuri. Este obligatorie vizita la notar, care va verifica istoricul imobilului/terenului si tot ce tine de legalitatea vanzarii. De regula, taxa notariala e in jur de 1-3 la suta din valoare.

Transportul public

Tarifele variaza in functie de sezon si de momentul zilei. Iarna, o calatorie costa 1,5 euro, iarna 2 euro, iar noaptea biletul ajunge la 3 euro. Sistemul public de transport este foarte bine pus la punct, iar mijloacele de transport sunt echipate cu tot confortul.

Preturile alimentelor de baza

In cazul in care luati in calcul sa va mutati in Malta obtinand cetatenia in urma unei investitii, va prezentam in continuare preturile aproximative la cateva produse alimentare: 8 euro kilogramul de piept de pui, 0,90 litrul de lapte gras, 2,50 euro un kilogram de rosii, 3,20 euro o bere de jumatate de litru.