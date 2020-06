Liberalizarea prețurilor la gazele naturale: cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știm

Peste mai puțin de o lună, din 1 iulie, se vor liberaliza prețurile la gaze naturale, iar 3,4 milioane de consumatori casnici care sunt acum alimentați în sistem reglementat vor trece în piața liberă. Cei interesați pot găsi mai jos, grație unui amplu studiu efectuat de portalul economica.net, tot ce trebuie să știți, pentru a face o alegere cât mai potrivită pentru căminul dumneavoastră. Analiștii economica.net au realizat acest studiu și prezintă cele mai importante lucruri de care trebuie să ținem cont în cadrul acestui proces de liberalizare a prețului gazelor naturale, lucru care ar putea însemna creșterea facturii la gazele naturale în condițiile în care vom face o alegere mai puțin inspirată sau una care nu este potrivită nevoilor și consumului nostru obișnuit.

Ce înseamnă liberalizarea prețului?

Înainte de a citi mai departe, trebuie să știți că factura dvs. de gaze este formată din: prețul gazului ca atare, tariful de transport, tariful de distribuție, marja furnizorului, acciza la gaz (nesemnificativă pentru consumul casnic) la care se adaugă TVA. Acum, toate sunt reglementate de stat, și ceea ce se va schimba din 1 iulie va fi doar prețul gazului ca atare și marja furnizorului. Acum, în factura dvs, prețul gazului este de 68 de lei/MWh (sau 6,8 bani kWh) pentru ce este producție curentă, circa 90 de lei pentru gaze extrase din depozite (înmagazinate anterior), plus o componentă de ajustare din trecut pentru furnizori. La nivelul unui an, în medie 70 la sută din gaz este acum livrat populației la 6,8 bani kWh, din producția curentă, iar restul, din înmagazinare, la circa 9 bani. După liberalizare, acest preț al “mărfii gaz”, în care intră și marja furnizorului, nu va mai fi impus de stat ca acum, prin ANRE, iar furnizorii de gaze vor avea prețuri de piață. Toate celelalte componente ale facturii: tariful de distribuție, de transport, acciza, TVA, care se adaugă prețului “mărfii gaz” în factura dumneavoastră rămân reglementate de stat.

Ce trebuie să fac?

Dacă nu fac nimic, ce se întâmplă? Întâi, ce ar trebui: fiecare client casnic ar trebui, în teorie, să încheie un nou contract de furnizare, în condiții de piață concurențială, cu actualul furnizor sau cu oricare altul, până la data de 1 iulie. Consumatorii au primit deja, iar cei care nu, vor primi în această lună scrisori de informare de la furnizorii lor actuali, care conțin inclusiv o ofertă cu prețurile de după 1 iulie. Le pot accepta, și se vor semna contracte noi, cu aceiași furnizori; le pot respinge fără să anunțe și vor semna contracte cu alți furnizori (mai jos puteți vedea unde se găsesc toate ofertele) sau pot să nu facă nimic. Deci, ce se întâmplă dacă nu fac nimic? Răspunsul scurt este: absolut nimic. Alimentarea cu gaze nu va fi oprită, iar furnizarea se va face, timp de un an, începând cu 1 iulie, la prețurile din oferta furnizorului dvs. pe care nu ați acceptat-o. Dacă nu faceți nimic până în 1 iulie, puteți face oricând după aceea pentru că trebuie să știți că oricând, după 1 iulie, puteți semna un alt contract cu acest furnizor sau cu altul, fără costuri suplimentare.

Ce înseamnă schimbarea furnizorului

Cei mai mulți dintre clienții casnici dețin în prezent contracte de furnizare reglementate cu Engie și cu E.On. Dacă doresc schimbarea furnizorului, este suficient să trimită o înștiințare de acceptare a ofertei unui alt furnizor, iar lucrurile se vor rezolva apoi fără alte demersuri din partea clientului, cel puțin în teorie. Dincolo de alte metode prin care puteți afla ce oferte sunt în zona dumneavoastră, puteți utiliza comparatorul de prețuri al ANRE unde introduceți datele de consum (cea mai mică tranșă este pentru casnici), selectați racordarea la rețeaua de distribuție, apoi oferta cu toate tarifele reglementate incluse, pentru a vedea prețul final și zona în care locuiți. Dacă găsiți o ofertă mai bună și doriți să semnați contractul cu furnizorul respectiv, este suficient să contactați furnizorul respectiv și să spuneți că doriți să acceptați oferta acestuia. La ce să fiu atent când aleg oferta? În primul rând trebuie să vedeți care este prețul total pe care îl veți plăti acasă. Mulți furnizori aleg să vă prezinte doar acea componentă a “mărfii gaz” și vă spun “la care se adaugă tarifele reglementate de ANRE”. Dacă nu doriți să calculați dvs. care este de fapt prețul total, solicitați ferm furnizorului oferta clară de preț , cu toate costurile incluse: tarif de transport și de distribuție și mai adaugați dor TVA, ca să vedeți prețul final. Dacă doriți să calculați, atunci trebuie să știți că, în zona de distribuție a Distrigaz Sud Rețele tariful de distribuție este de 31 de lei/MWh, adică 3,1 bani/kWh, iar în zona de distribuție Delgaz Grid este de 30 de lei/MWh, adică 3 de bani/kWh, la care se adaugă tariful de transport prin rețeaua Transgaz, adică 9,5 lei/MWh (0,95 bani/kWh). Adunați toate aceste componente și obțineți prețul final de furnizare, fără TVA.

Ce preț nu ar trebui să aleg?

În momentul de față, populația primește gaze naturale la preț reglementat de stat mai ales de la Engie și E.On. Aceste prețuri sunt de 125 de lei/MWh pentru clienții Engie și de 136 de lei/MWh pentru clienții E.On. Prețurile sunt finale, fără TVA. Orice ofertă cu prețuri mai mari decât cele reglementate nu trebuie luată în considerare, din mai multe motive. Primul este acela că prețul gazelor în piață, cel la care cumpără furnizorii gazele pentru a vi le vinde dvs. acasă, este deja mai mic decât cel impus de stat și regăsit acum în facturi (68 de lei/MWh). Al doilea este că mecanismul de liberalizare presupune ca producătorii români de gaze trebuie să pună pe piață cantități de gaze, destinate furnizorilor pentru consumul populației, la prețuri mult mai mici decât cele reglementate. De exemplu, pentru consumul din iulie, Petrom și Romgaz vor vinde gaze și la 25 de lei/MWh. Deci, nu este recomandat să alegeți acum prețuri finale peste cele reglementate, dar acesta este doar unul dintre lucrurile la care trebuie să fiți atenți.

Ce preț să aleg?

Aici lucurile nu sunt simple în a alege cel mai bun preț, spun analiștii economica.net. Cei doi mari furnizori, E.On și Engie, au fost obligați să vă facă oferte concurențiale, pentru a vă livra gaze și după 1 iulie. Le-ați primit acasă sau le veți primi luna aceasta. Ele sunt identice cu prețurile reglementate, pe care le plătiți acum, cu mențiunea că oferta Engie, de 125 de lei/MWh, este pentru toată țara, deci și pentru clienții E.On, unde oferta de preț este de 134 de lei. Trebuie să rețineți că furnizorii își asuma acest preț timp de un an, deci un an nu veți plăti mai mult dacă acceptați această ofertă. Au apărut însă și oferte cu prețuri mai mici, sub cel reglementat, și până acum avem două cazuri: Gaz Vest și CEZ, cel puțin pentru București. Însă, deocamdată, aceste oferte, chiar dacă vorbesc despre contracte încheiate pe un an sau mai mult (nedeterminat în cazul CEZ) mențin acest preț ferm doar trei luni. Ulterior, el poate fi ajustat în funcție de prețul pieței, deci există posibilitatea de a plăti mai mult, chiar în perioada de iarnă.

Ofertele cu abonament: de ce trebuie să le studiați înainte de a le respinge?

Mai mulți furnizori au în oferte și o componentă de rezervare, adică un abonament zilnic pe care îl plătiți, pe lângă consumul de gaze. Înainte de a respinge oferta pe motiv că “vi se bagă pe gât” un cost suplimentar, trebuie să vă faceți niște calcule, care țin de consumul dvs. Este posibil ca o ofertă cu abonament, dar cu un preț ceva mai mic al gazului, să fie mai bună decât una standard, fără acest abonament zilnic, dacă locuiți la casă și consumați mult, mai ales iarna. Dacă, dimpotrivă, consumați puțin, doar pentru aragaz de exemplu, oferta cu abonament ar trebui cel mai probabil respinsă. Am ales pentru exemplificare oferta CEZ, care are un abonament de 0,4 lei/zi, dar aplicabil doar șase luni pe an, în perioada de iarnă. Am socotit comparativ cu oferta Engie, care are preț fix pe un an, fără abonament (Engie are și oferte cu abonament) dar am ales așa pentru exemplificare. Socotim consumul unui apartament mai mare sau al unei locuințe unifimaliale (case), de circa 250 metri cubi pe lună, unde gazul este folosit și pentru încălzire, iarna. La prețurile actuale din oferta CEZ, dacă ele vor rămâne la fel (nu știm, prin ofertă sunt garantate doar trei luni, deci nu și la iarnă) factura ar fi de 310 lei pe lună, gazul, plus 12 lei pe lună abonamentul, în total 322 de lei. Engie are ooferta (fără abonament, cu preț fix tot anul), de 125 de lei/MWh, de la 1 iulie, la fel ca prețul reglementat. La consumul de 250 mc (2,63 MWh) ies 329 de lei pe lună, deci ușor peste cât ați plăti la CEZ. Precizăm însă că prețul Engie este ferm timp de un an. Mare atenție când vă faceți calculele: trebuie să știți că atunci când citiți contorul de gaz, vedeți metri cubi, nu MWh. Conversia este, în medie, de 0,011 MWh la un metru cub, funcție de puterea calorifică a gazului, sau 11 kWh. Trebuie să știți că legislația va oferă posibilitatea de a schimba oricând funizorul de gaze, dacă doriți acest lucru pentru că ați găsit o ofertă mai bună. Toţi clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitarii.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe!

Trebuie de asemenea să știți că nu trebuie decât să anunțați noul furnizor că doriți să încheiați contractul cu el, și el se va ocupa apoi de restul. Nu vi se va întrerupe în niciun moment furnizarea gazelor pe timpul acestui proces. Deci, chiar dacă alegeți acum alt furnizor și peste șlase luni de exemplu veți vedea o ofertă mai bună, trebui să știți că aveți dreptul de a încheia contractul cu el și de a merge la cel cu oferta mai bună: dar, atenție! Înainte de a semna un nou contract, fie cu actualul furnizor pentru oferta nouă, fie cu alt furnizor, trebuie să citiți atent tot contractul, cu toate clauzele lui, inclusiv cele legate de denunțarea sa ulterioară înainte de termen. Trecerea la alt furnizor, dacă vă doriți asta înainte de a termina contractul cu cel existent, este posibilă și este gratuită, dar cu condiția de a vă respecta obligațiile din contractul vechi. Aici trebuie, din nou, să fiți atenți. Există acum oferte cu reduceri sau prețuri mici pentru o anumită perioadă, sau chiar cu posibilitatea unor servicii suplimentare gratuite sau a achiziției unor echipamente în condiții mai avanatajoase etc., deci furnizorul, pentru a “vă lua” drept client își asumă niște costuri suplimentare de început. Însă, în contract sunt trecute și obligațiile dvs. dacă acceptați oferta. Iar în unele scrie, de exemplu, că dacă renunțați la contract mai devreme decât termenul stabilit, ați putea plăti penalități egale cu valoarea consumului pe perioada rămasă între momentul în care renunțați și cea la care se termina de drept contractul, sau a unei luni sau mai multora de consum. Atenție, deci, la toate clauzele din contracte. Este util să cereți sprijinul unei persoane care vă poate explica contractul, vă poate spune de ce o ofertă este mai mult ori mai puțin avantajoasă decât alta, însă citirea cu atenție și mai ales înțelegerea clauzelor din contracte sunt obligatorii pentru a nu vă trezi cu surprize neplăcute.