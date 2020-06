În primele trei luni ale anului, rata natalității într-o ușoară creștere

Numărul născuților vii înregistrați, în luna martie, a fost de 165 persoane, în scădere cu 9,3 la sută față de luna februarie şi cu 1,8 la sută comparativ cu luna martie a anului trecut. Potrivit Direcției Județene de Statistică Sălaj, în primele trei luni ale anului în curs în județ s‐au născut 581 copii, în creştere cu șase la sută față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Rata natalității, în luna martie 2020, a fost de 8,1 născuți‐vii la 1000 locuitori (9,0‰ în luna februarie 2020 şi 8,2‰ în luna martie 2019), iar în perioada ianuarie-martie a fost de 9,5‰, față de 9,0‰ înregistrată în perioada corespunzătoare din anul precedent. Numărul decedaților înregistrați, în luna martie 2020, a fost de 278 de persoane, în creştere cu 20,3 la sută față de luna anterioară şi în scădere cu 3,8 la sută față de luna martie a anului trecut. Conform sursei citate, în primele trei luni ale anului s‐au înregistrat 816 decese, în scădere cu 4,7 la sută față de perioada corespunzătoare din anul precedent. De asemenea, rata mortalității generale, în luna martie, a fost de 13,7 decedați la 1000 locuitori (11,4‰ în luna februarie 2020 şi 14,2‰ în luna martie 2019), iar în perioada ianuarie-martie a fost de 13,4‰, față de 14,0‰ înregistrată în perioada corespunzătoare din anul precedent.

Două cazuri de deces sub un an

Sporul natural înregistrat, în luna martie, indică un deficit al născuților‐vii față de cel al decedaților de 113 persoane (‐49 persoane în luna februarie 2020 şi ‐121 persoane în luna martie 2019). În perioada ianuarie-martie sporul natural a fost de ‐235 persoane (‐308 persoane în perioada corespunzătoare din anul precedent). În luna martie 2020 nu s‐a înregistrat nici un caz de deces în primul an de viață, față de un (1) caz înregistrat atât în luna februarie 2020 cât şi în luna martie 2019. În perioada 1 ianuarie‐31 martie 2020 au fost înregistrate două cazuri de deces sub un an, mai puțin cu un (1) caz față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Rata mortalității infantile, în luna februarie 2020, a fost de 5,5 decedați sub un an la 1000 născuți‐vii (6,0‰ în luna martie 2019), iar în perioada ianuarie – martie 2020 a fost de 3,4‰ față de 5,5‰ înregistrată în perioada corespunzătoare din anul precedent.