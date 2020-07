Cu mască, fără mască: zălăuanii – temători și precauți în fața coronavirusului

Deși infectările la nivel național cu Covid-19 ating, zilnic, cifre mai mult decât îngrijorătoare, Sălajul rămâne pe un loc mai bun, dacă se poate spune astfel, în lista județelor, respectiv penultimul loc pe țară la numărul zilnic de infectări și la numărul total de cazuri de Covid-19 de până acum. Pe ultimul loc este județul Satu-Mare. România a înregistrat, ieri, un record în ceea ce privește numărul de infectări, respectiv 1.356, cazuri raportate ora 13. De asemenea, suntem pe primul loc în Europa la numărul de decese legate de Covid-19, la 100.000 de locuitori. În Sălaj, au fost șase noi infectări în mediu rural, numărul total de cazuri fiind de 173 de cazuri. Cu toate acestea, zălăuanii iau în serios amenințarea pandemică, aflată, după cum știm, la un record în ceea ce privește infectările în România, astfel încât, măsurile elementare și cele mai importante sunt luate chiar și în plină stradă. Ieri, la orele amiezii, atât în autobuze, magazine, instituții, oamenii purtau măști de protecție.

Cu câteva excepții în cazul unor persoane în vârstă, uneori măștile acopereau doar gura, nu și nasul, însă în cele câteva cazuri pe care le-am abordat, cetățenii au spus că, din cauza unor afecțiuni respiratorii, a vârstei, dar și a caniculei, nu pot respira dacă își acoperă și nasul cu masca. Foarte mulți dintre cetățeni, în ciuda temperaturilor ridicate înregistrate joi după-amiaza, purtau masca regulamentar chiar și pe stradă, excepțiile fiind, în mod fericit, chiar și în aer liber, respectiv cei care nu purtau mască. “Trebuie să avem grijă de noi, acest virus nu ne va lăsa prea curând în pace. Port masca și pe stradă, îmi este teamă, nu sunt foarte în vârstă, am 63 de ani, dar nu ies din casă fără mască. Chiar dacă sunt scumpe și simt asta în bugetul familiei, noi fiind trei persoane în vârstă acasă și doi tineri. Nu avem ce să facem și dincolo de măsurile pe care cei care ne conduc le iau, eu consider că noi suntem singurii care trebuie și putem să ne purtăm grija. Eu sunt oricum obișnuită cu masca, am purtat-o la locul de muncă timp de 35 de ani. În rest, nu știu dacă interesează pe foarte mulți dintre cei pe care îi vedem mai ales la televizor”, ne-a spus Maria, o femeie pe care am rugat-o să ne spună de ce poartă masca pe stradă.

Nu doar persoanele în vârstă poartă măștile pe stradă, ci și tinerii. Cei mai mulți dintre cei pe care i-am observat purtau măști, deși nu se aflau lângă alte persoane ori în spații închise. Și în autobuze, fără excepție, deși la orele amiezii erau aproape goale, toată lumea purta mască. Aceeași situație pozitivă și în Autogară, dar și în Gara din Zalău, acolo unde cei câțiva călători pe care i-am întâlnit, dar și personalul, purtau măști în aer liber. Și minorii care se aflau, împreună cu părinții, bunicii ori prietenii lor, pe stradă, purtau – cei mai mulți dintre ei – măști în timp ce se deplasau pe stradă sau stăteau pe bănci, în parcul central. Din păcate, situația financiară a multor sălăjeni îi lasă, la propriu, fără protecție sau le oferă o protecție total necorespunzătoare, prin reutilizarea măștilor după ce acestea au fost curățate. “Ajung acasă și îmi spăl masca. S-a subțiat, o port de o săptămână, dar o spăl în fiecare zi. Nu am bani să cumpăr zi de zi măști. Ni s-a spus că aceste măști ne vor fi date gratuit, celor care trăim dintr-o pensie de 700 de lei pe lună. Nu am văzut nicio mască! Toată lumea ne atrage atenția, în rest toți mint! Iar acum va fi obligatoriu, poate, să purtăm și în aer liber. Dacă statul ne obligă să purtăm mască, tot el trebuie să le și ofere, mai ales oamenilor care trăiesc atât de greu ca noi. Dar asta nu se va întâmpla”, ne-a spus, la ieșirea dintr-o farmacie, Silvia – o femeie de 70 de ani din Hereclean care venise la Zalău pentru a-și ridica rețeta compensată.

Comercianții – prinși pe picior greșit

La magazinul (market) din zona Silvania, Teodora, o tânără de 25 de ani, ne-a spus: “Sunt conștientă de faptul că mă pot îmbolnăvi, dar vă rog să mă credeți că pe căldura asta, purtarea măștii îmi dă o stare de disconfort, ca să nu spun că sunt și iritată pe jumătate din față. Nu sunt fumătoare, nu am probleme respiratorii, dar pur și simplu mă sufoc. Am mască în permanență la mine și recunosc că uneori uit să o port. Însă niciodată nu intru în magazine sau în spații închise fără să port masca și fără să folosesc dezinfectantul pe care îl am permanent la mine, în geantă”. Deși sunt obligați să poarte masca permanent, cei care au fost depistați fără ea au fost chiar comercianții și nu oricare, ci farmaciștii. În patru dintre cele șapte farmacii pe care le-am vizitat joi la ora 13, farmaciștii aveau masca pe bărbie sau nu o aveau. În aceste cazuri, puterea exemplului este una negativă. În ceea ce privește calitatea măștilor și prețurile acestora, lucrurile nu stau foarte bine în Zalău. În lanțurile populare de farmacii măștile sunt, încă, scumpe sau exagerat de scumpe (am întâlnit un caz într-un popular lanț farmaceutic, în care o cutie cu 50 de măști costa 170 de lei), dar și în supermarketuri, acolo unde oamenii au sesizat chiar conducerea magazinelor cu privire la faptul că vând măști de proastă calitate, care nu le oferă nici cea mai mică protecție. Acest lucru a fost semnalat, de altfel, la nivel național, constatându-se în urma unor sesizări și controale că 80 la sută dintre măștile comercializate în magazine și supermarketuri sunt produse falsificate, neconforme, fără inserție din sârmă, într-un cuvânt – inutile!

Mai mult, aceste produse neconforme constituie un fapt deosebit de grav, mai ales în vârful pandemic pe care îl traversăm. Prin urmare, autoritățile sălăjene – Poliția, DSP, Protecția Consumatorului – ar trebui ca de urgență să ia la pas aceste unități și să retragă de pe rafturi toate aceste produse care se dovedesc a fi neconforme. De această dată, nu mai este vorba doar despre o înșelăciune – o practică des întâlnită, de altfel, în unele supermarketuri din Zalău – ci chiar de un atentat la sănătatea și viața cetățenilor. Pentru că purtarea unei măști care nu oferă protecție poate conduce către o probabilitate mare de îmbolnăvire, ajungând, așa cum știm, până la deces.