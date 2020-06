Care sunt florile ce pot fi folosite la botez?

https://www.decodamira.ro/produse/accesorii-nunti-si-botezuri/accesorii-florale/

Botezul este un eveniment important pentru orice parinte. Acesta marcheaza intrarea copilului in societate si are o multime de semnificatii religioase.

Aceste eveniment este si o reala provocare pentru parinti, care trebui esa acorde atentie fiecarui detaliu si sa se asigure ca invitatii se bucura din plin de intregul eveniment.

Atat detaliile majore, cum ar fi locul in care este organizat, muzica si mancarea, cat si micile detalii, cum ar fi aranjamentele florale, pot contura un eveniment memorabil.

Cum alegi florile pentru botez?

Atunci cand alegi florile pentru botez trebuie sa stii, in primul rand, unde le vei folosi. Exista ornamente flori pentru lumanarea de botez, aranjamente florale pentru masa din restaurant si aranjamente pentru cristelnita.

Exista cateva reguli simple pe care trebuie sa le respecti pentru a te bucura de costuri mici si de rezultate perfecte:

Alege intotdeauna flori naturale. Chiar daca florile artificiale pot arata impecabil, florile naturale au mult mai multe avantaje: o coloristica naturala foarte bogata si o mireasma atractiva;

Mizeaza pe florile de sezon. Acestea sunt, de regula, mai ieftine si sunt foarte proaspete;

Acorda atentie aranjamentului. Indiferent cat de frumoase sunt florile, acestea nu vor atrage atentia daca nu sunt folosite in aranjamente deosebite. Tocmai de aceea, trebuie sa se acorde atentie maxima aranjamentului. Acesta este bine sa fie realizat de profesionisti.

Care sunt tipurile de flori cele mai folosite la botez?

Se poate opta pentru foarte multe variante. De regula, trandafirii, minirozele si floarea miresei sunt cele mai populare. Optiunile insa, sunt nelimitate. Pentru o nota vioaie si colorata se poate opta pentru flori albe, albastre, roz sau crem. Gerberele si alstroemeria sunt foarte populare, la fel si orhideele in culori vii sau trandafirii puternic colorati.

IN general, alegerea tipului de flori se face in functie de sexul copilului. Daca este baietel se folosesc flori in nuante mov si albastre, iar daca este fetita in nuante de roz si rosu.

Unde sunt folosite florile de botez?

Pentru ornamentarea lumanarilor de botez. Lumanarile de botez pot fi decorate in foarte multe moduri. De regula, lumanarile scurte ( care sunt si cele mai des intalnite), sunt decorate fie pe o singura parte, fie de jur imprejur cu flori naturale. Nu doar aranjamentul floral conteaza pentru un efect vizual atractiv, ci si modul in care este realizata lumanarea. Aceasta poate sa fie realizata din ceara naturala sau artificiala si poate sa fie sculptata cu fel de fel de modele. Florile folosite pentru lumnarea de botez sunt, de regula, flori de sezon. Este bine ca la alegerea nuantelor de flori sa participe atat nasii, cat si parintii.

Pentru decorarea meselor de restaurant. Este suficienta o vaza cu un buchet colorat de flori. Acestea trebuie sa aiba aceleasi nuante ca si florile de pe lumanare ( eventual sa fie aceleasi flori ) si sa fie cat mai bogate.