Care este cea mai bună variantă dacă alegi să mergi în vacanţă alături de prieteni! Avion sau microbuz?

Te intrebi mereu de ce sa iei un autocar sau microbuzul cand durata unui zbor cu avionul este mult mai mica ?

Sigur ca exista mai multe avantaje pentru a calatori cu microbuzul in comparatie cu avionul. Cea mai buna metoda de a calatori, mai ales pentru grupurile de persoane este cu microbuzul, deoarece preturile sunt mai mici iar timpul petrecut pe drum este mult mai distractiv si interesant.

Desi durata calatoriei este mai mare, microbuzele si autocarele moderne ofera calatorii confortabile si in siguranta. Luand in considerare faptul ca intr-un microbuz incap destul de multe persoane, pretul pentru grupurile de persoane scade si mai mult.

Iata ce avantaje mai ofera calatoria cu microbuzul:

Rezervare din timp

Cand alegi calatoria cu avionul, sti ca trebuie sa iti rezervi biletul cu ceva timp inainte pentru a beneficia de o oferta buna. Pe de alta parte cu microbuzul, pretul nu se modifica chiar daca il iei cu cateva luni inainte sau chiar cu o zi inainte de calatorie.

Mai multe bagaje

Nu vei suporta cheltuieli in plus pentru ca ti-ai luat mai multe genti cu tine si de diferite marimi. Greutatea bagajelor inclusa in bilet este de 50 de kg, suficienta zic eu pentru toata lumea. In plus poti alege sa iti iei si un bagaj de mana care sa fie tot timpul cu tine.

Ai parte de confort

Microbuzele si autocarele de ultima generatie asigura tot confortul de care au nevoie pasagerii, intrucat calatoriile sunt mult mai lugi fata de cele cu avionul. Multe mijloace de transport sunt dotate cu scaune individuale si rabatabile, concepute pentru a oferi confort pe termen lung, in timp ce scaunele din avion sunt tari si iti ofera un disconfort. In plus daca alegi calatorie cu microbuzul te vei putea bucura de diverse peisaje pe care nu ai mai avut ocazia sa le vezi pana acum.

Calatorie directa

Cand alegi avionul, desi timpul de calatorie este mult mai mic, trebuie sa ajungi cu minim 2 ore mai devreme, sa faci check-in-ul si sa ti se verifice bagajele, iar la aterizare trebuie sa iti astepti lucrurile de la cala.

Avantajul cel mai important la calatoria cu microbuzul este ca aceasta ofera posibilitatea de a te prelua de la adresa si de a te lasa exact la destinatia dorita. ZGR Tour ofera transport persoane Romania Germania si retur, dar si in alte tari europene la preturile cele mai avatajoase.