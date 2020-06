Bătaie de joc la punctele de colectare a gunoiului din Zalău

“Serialul” gunoaielor necorespunzătoare aruncate iresponsabil de unii zălăuani continuă în această săptămână cu un punct de colectare situat în centrul municipiului, la doar câțiva metri de bulevard. După ce în această zonă am găsit de-a lungul timpului, abandonate la gunoi, frigidere, mașini de spălat, saci cu zid spart și faianță făcută țăndări, chiar și un biet câine care abia mai respira, împachetat într-o sacoșă din rafie și legat bine cu bandă de scotch la bot, iată că de această dată, la acest centru a apărut o întreagă sufragerie, lăsată, cu siguranță, de un locatar din zonă. Toate piesele de mobilier vechi, abandonate sub nasul a sute de locatari care au renunțat să mai facă ceva, să mai întrebe pe cineva, resemnându-se și continuând să trăiască așa cum se poate. Iar la noi, cum bine știți, acesta este de multe ori felul în care se poate trăi. Deșeurile voluminoase au fost ridicate, ieri, ca de fiecare dată, de angajații societății de salubrizare.

Lucrătorii care colectează deșeurile – ciuca bătăilor

Cei care încă nu știu, deși e greu de crezut că ar mai fi cetățeni care nu cunosc ceea ce poate fi și ceea ce nu poate fi aruncat la gunoi, trebuie să știe că deșeurile voluminoase, aparatele electrocasnice, sacii de sute de kilograme cu spărtură provenită din lucrări de construcții și alte obiecte care nu mai sunt de folos, din gospodării, nu pot fi aduse și abandonate la punctele de colectare a gunoiului. Angajații de la societatea de colectare a deșeurilor, deși nu sunt obligați să care în spate aceste deșeuri, iar societatea nu este obligată prin contractul cu Primăria să ridice aceste deșeuri abandonate, se confruntă aproape zilnic cu astfel de situații. Puțini știu că sunt angajați ale acestei societăți care s-au ajuns în spital, fiind bolnavi de hernie de disc și alte afecțiuni cauzate exclusiv de faptul că nu au rămas impasibili și, deși nu erau obligați, au ridicat și au cărat mereu aceste deșeuri de lângă blocuri ori garaje Și mai puțini realizează că, dacă acești oameni se îmbolnăvesc sau pur și simplu pleacă de la acest loc de muncă, sătui să mai suporte consecințe pentru care nu sunt responsabili, vom rămâne cu gunoaiele în formă de munți, pe sub ferestre sau la poartă! Amenzile au fost mărite, Poliția Locală a mai patrulat prin zone, au fost puse camere de luat vederi. Toate aceste măsuri au avut și au o eficacitate aproape invizibilă. Mulți dintre noi, aruncăm vina exact pe cei care nu sunt vinovați în aceste situații, considerând, printr-o necunoaștere a cadrului contractual și a obligațiilor pe care le are societatea, că tocmai ei trebuie să ridice toate aceste deșeuri pentru că “asta le e meseria”. Nici faptul că în contractul semnat cu municipalitatea este plătită o singură trecere/punct de colectare, așadar, chiar dacă gunoiul depășește volumul pubelelor și la câteva ore de la ridicarea lui, gunoaiele se revarsă din nou, societatea nu poate face muncă voluntară, trecând și a doua oară, într-o zi, prin dreptul acestor puncte. Deși așa cum am verificat, au fost și astfel de situații, menite tot să salveze atât cât se mai poate salva și pentru ca locatarii să nu fie nevoiți să stea cu gunoiul sub ferestre până a doua zi. Răspunsurile primite de la cei responsabili, argumentate cu statistici și cifre, au fost mereu aceleași. Efectul? Zero. Facem un apel către Primăria Zalău, prin primar, viceprimari, administrator public, dar și către Asociația Ecodes – denumiri care sunt inscripționate cu litere de-o șchioapă pe fiecare gard din jurul centrelor de colectare a gunoiului, ca, împreună cu societatea Brantner să ajungă la un numitor comun și la o concluzie salvatoare pentru noi, cetățenii, pentru ca toate măsurile luate până acum și care, iată, sunt ineficiente, să fie schimbate de urgență și mai ales eficientizate. Pentru că în ritmul acesta, mai ales acum, după venirea anotimpului cald, vom cădea pradă mizeriei, muștelor, șobolanilor, scormonitorilor prin gunoaie și câinilor comunitari. Intră în discuție și celelalte categorii de deșeuri necorespunzătoare, lăsate pe jos, aruncate către pubelă de la 10 metri distanță sau întinse în jurul blocurilor, spre disperarea locatarilor care nu mai știu ce să mai facă pentru a combate acest fenomen.

Nici dacă e gratis, nu e bine!

Operatorul de colectare a deșeurilor din municipiul Zalău, SC Brantner, derulează anual campanii cu titlu gratuit pentru colectarea deșeurilor voluminoase. Și în acest an, în urmă cu doar câteva zile, campania a fost anunțată în presă, dar și prin anunțuri lăsate în scările de bloc și în cutiile poștale ale locatarilor. Piese de mobilier, indiferent de mărime, canapele, mese, fotolii, colțare, șifoniere, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată – altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc, au intrat în această campanie. Acțiunea din acest an s-a desfășurat săptămâna trecută, în 16 iunie, în spatele fabricii Michelin. Nici deșeurile mari, electronice și electrocasnice, nu au fost uitate: campania special destinată acestora, tot gratuită, s-a desfășurat în Zalău în 3 iunie. Degeaba: nici dacă e gratuită, această campanie nu interesează prea multă lume. Lenea, indiferența, lipsa totală de bun-simț și respect față de mediu, față de spațiile în care trăim, fără niciun interes cât de mic pentru salubritate și aspectul locurilor din jurul blocurilor, au învins și de această dată în unele locuri din Zalău. În centrul municipiului, în spatele unui bloc de pe bulevard, situația arată așa cum puteți vedea în fotografii.

Nesimțirea depășește orice imaginație nu doar aici, ci în multe locuri în care există puncte de colectare a deșeurilor menajere. E timpul să vedem adevărații vinovați ai acestor situații – cetățenii -, dar și pe cei responsabili pentru repetabilitatea acestor gesturi – autoritățile. Municipalitatea a investit mii de lei în camere de luat vederi ce au fost montate în peste 15 puncte de colectare a deșeurilor. Care este rolul acestor camere? Pentru ce am cheltuit acești bani? Oare există cu adevărat aceste camere, sunt ele montate acolo unde se spune că au fost montate? Pentru ce plătim un consiliu local, ce rost mai au ședințele în care se votează proiecte pe bandă rulantă, omise fiind, aproape de fiecare dată, exact cele mai mari “dureri” ale zălăuanilor? Întrebări pe care le adresăm autorităților aproape lunar sau ori de câte ori constatăm că indiferent ce se anunță sau ce se promovează de către o anumită parte, corespondentul în realitate este exact pe dos.