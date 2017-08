Autoritățile zălăuane dau primele semne de implicare în problema “sinucigașilor de serviciu”

Municipiul Zalău se confruntă, în continuare, cu problema celor două persoane care urcă periodic pe blocurile înalte din oraș și, după ce văd autoritățile prezente la fața locului solicită și prezența presei, amenință cu gesturi extreme. Pe lângă imaginile de toată groaza oferite de astfel de spectacole macabre, există pericolul real ca aceste persoane să recurgă, în cele din urmă, la un gest fatal și, sub ochii trecătorilor – adulți și copii – aceștia să coboare de pe bloc în alte condiții decât cele de siguranță.

Aceste scene care pun autoritățile pe jar, pe banii noștri (Poliție, Ambulanță și Pompieri, dar și jandarmii care vin în sprijinul acestora), îi îngrozesc pe zălăuani și le dau acestora sentimentul că în acest oraș face fiecare ceea ce-l taie capul aducând atingere unor drepturi elementare ale celorlalți cetățeni, cum ar fi acela de a se plimba liniștiți prin oraș fără să asiste la asemenea mizerii. Aceste situații nu doar că aduc o stare de panică și disconfort accentuat celor care văd acest spectacol, dar secătuiesc bugetul public din ce în ce mai mult, prin repetabilitatea acestor fapte.

Primele semne de implicare din partea autorităților

Avem și răspunsul Primăriei Zalău cu privire la nenumăratele situații de acest gen provocate de cei doi cetățeni. “Referitor la dl. Coloji Liviu, beneficiar al Adapostului de noapte din cadrul Centrului Social de Urgență, întrucât acesta a avut mai multe amenințări cu tentative de suicid în ultima perioadă, Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău a efectuat și finalizat demersurile pentru încadrarea în grad de handicap, pentru a putea fi luat în evidență de DGASPC Sălaj, în vederea internării mai facile într-un centru de specialitate.

Procedura de internare medicală conform codului de procedură penală, se realizează prin hotărâre judecătorească, astfel facem mențiunea că în acest sens am înaintat adrese la Poliția Municipiului Zalău, respectiv Spitalul Județean Sălaj. De asemenea, am înaintat mai multe adrese și la DGASPC Sălaj, care are în subordine Centrul pentru boli neuropsihice Jibou, prin care am solicitat luarea măsurilor care se impun în vederea rezolvării situației, respectiv internarea într-un centru de specialitate. Ni s-a comunicat că în această perioadă centrul mai sus amintit funcționează peste capacitatea locurilor disponibile.

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău a reușit să-l convingă pe domnul Coloji Liviu să se interneze, începând din 16 august, la Spitalul din Zalău, Secția Psihiatrie, în vederea unui control amănunțit privind tulburările de comportament ale acestuia, precum și administrarea tratamentului corespunzător. Precizăm faptul că potrivit legii, această internare se poate realiza doar cu acordul persoanei în cauză, tocmai din acest motiv, la fiecare amenințare de tentativă de suicid, nu putea fi supus unui control într-o secție de specialitate, deoarece refuza internarea. În continuare, așteptăm ca instituțiile abilitate să dea curs solicitărilor noastre pentru a putea fi soluționată situația creată”, se arată în răspunsul oferit de municipalitate la solicitarea cotidianului Magazin Sălăjean.

Cel de-al doilea protagonist este mai nou în “branșă”

Municipalitatea ne-a trimis și punctul de vedere în ceea ce-l privește pe cel de-al doilea protagonist al acestor amenințări cu aruncatul de pe bloc, un alt cetățean care locuiește temporar în Adăpost. “ Referitor la dl. Iuga Vasile, beneficiar al Adăpostului de noapte din cadrul Centrului Social de Urgență, facem precizarea că amenințările cu tentativele de suicid ale acestuia sunt mai recente, au avut loc in ultima perioadă, ca urmare a modelului preluat de la colegul Coloji Liviu, care l-a influențat și provocat în manifestări de acest gen. Ca urmare, am efectuat demersuri în vederea obținerii unui dosar pentru încadrare în grad de handicap pe problemele specifice, care este în curs de finalizare, pentru fi luat în evidența DGASPC Sălaj și pentru facilitarea internării acestuia într-un centru de specialitate.

De asemenea, au fost înaintate și pentru dl. Iuga Vasile adrese la instituțiile competente să efectueze demersuri în vederea internării într-un centru de specialitate. Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău vine în întâmpinarea beneficiarilor de la Centrul Social de Urgență – Adăpostul de noapte și pe timp de zi, când nu sunt cazați în unitate cu o sală de internet dotată cu 10 calculatoare disponibile, precum și cu o sală în care se desfășoară diverse activități care să-i sprijine în integrarea și orientarea lor socio-profesională.

Menționăm că în momentul de față, la Centrul Social de Urgență avem un număr de 60 de beneficiari care au de suferit datorită comportamentului a 3-4 persoane, fiind incluși și cei doi mai sus menționați, care au un comportament instigator, ostil la orice măsură luată conform Regulamentului de ordine interioară. De asemenea, Primăria Municipiului Zalău a notificat asociațiile de proprietari ale blocurilor de locuințe din municipiul Zalău, solicitându-le să ia măsurile care se impun pentru a bloca accesul pe terasa/acoperișul blocului”. Și Inspectoratul de Jandarmi Sălaj a răspuns solicitării noastre, menționând faptul că instituția, deși nu este abilitată să se implice direct în soluționarea acestor cazuri, a oferit și oferă sprijin ori de câte ori acesta este solicitat.

Sperăm și noi, alături de cetățenii municipiului, ca astfel de manifestări să fie stopate în cel mai scurt timp. S-au cheltuit deja prea mulți bani, pe lângă nervii și timpul celor care au fost nevoiți, de fiecare dată, să intervină și să aștepte ore în șir până când “spectacolul” lua sfârșit.