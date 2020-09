TĂTARU: “Copiii de la grădiniţă, până la 5 ani, nu vor purta mască”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat azi într-o conferinţă de presă condiţiille în care se va desfăşura noul an şcolar.

Nelu Tătaru: “Condiţiille în care se vor desfăşura acest an şcolar: distanţare, dezinfecţie, portul măştii. Adaptarea acestor condiţii la fiecare unitate şcolară a impus un efort maxim în ultimele două luni

Pe 7 septembrie, INSP va face public evaluarea epidemiologică la fiecare unitate administrativ – teritorială, în funcţie de care se va face deschiderea anului şcolar pentru fiecare unitate şcolară în parte

Pe 10 septembrie, consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare vor prezenta comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, DSP-urilor şi Inspectoratelor Şcolare scenariul la care s-au hotărât să înceapă anul şcolar.

Evaluarea în teritoriu se face de către DSP-uri, ISJ-uri, sub coordonarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă

Libertatea acordată unităţilor de învăţământ, sub coordonarea DSP-urilor, ISJ-urilor şi comitetelor pentru situaţii de urgenţă, este acea descentralizare în contextul în care vrem ca fiecare unitate şcolară să înceapă particular acest an şcolar şi scenariile pe care le-am prezentat încă de aucm 2 săptămâni să fie adaptate, personalizate pentru fiecare uniatate şcolară în parte

Primordială pentru a începe în cel mai dorit scenariu, scenariul 1, este distanţarea. Existenţa acestei distanţări de un metru sau folosirea unor separatoare este o condiţie pentru aplicarea primului scenariu

La fel, condiţiile în care există circuitele în şcoli, diferenţierea orarului la clasele primare pentru a putea gestiona orele de pauză, precumm şi ieşirea copiilor în curtea interioară

Nu va mai exista acea declaraţie pe propie răspundere a părinţilor, urmând ca fiecare dintre noi să avem responsabilitatea responsabilitatea acelui triaj observaţional.

Copiii de la grădiniţă, până la 5 ani, nu vor purta mască.

Vrem şi considerăm că cele mai multe şcoli pot desfăşura activitatea în scenariul 1, ceea ce este de dorit, dar rămâne la latitudinea şi la libertatea adaptării a celor trei scenarii la fiecare unitate şcolară în parte.”

Sursa: www.bursa.ro