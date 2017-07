Sălăjenii care refuză să-și vaccineze copiii riscă amenzi de 10.000 de lei Olivian Vadan

Părinţii care refuză să-și vaccineze copiii după ce vor fi informaţi despre riscuri vor primi avertismente şi apoi amenzi care pot ajunge la 10 mii de lei! Sunt prevederi din forma finală a proiectului legii vaccinării. Aceleaşi pedepse sunt prevăzute şi pentru medici şi instituţiile statului dacă nu respectă această lege, care intră în vigoare în 2019.

Potrivit legii, vaccinurile devin obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor. Acestea îi protejează pe cei mici împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului şi hepatitei B. La înscrierea copiilor în creşă, grădiniţă şi şcoală, părinţii vor fi trebui să prezinte adeverinţe care să arate că cei mici au fost imunizati.

Conform statisticilor DSP Sălaj, situația cazurilor de rujeolă au evoluat în Zalău, Șimleu Silvaniei, Valcău, Răcaș-Hida, Plopiș, Buciumi, Chieșd, Sînmihaiu-Almașului-Bercea, lovalități în care, din fericire, nu au fost înregistrate decese. Recent, într-o conferință de presă, directorul DSP Sălaj, Ligia Marincaș, a spus că primarii trebuie să se implice activ, prin mobilizarea personalului propriu (asistent comunitar, mediator sanitar, asistent/referent social) și identificarea “liderilor locali” care să ajute personalul medical la identificarea copiilor neimunizați din comunități precum și la diseminarea informațiilor despre beneficiile vaccinării și riscurile la care se supun copiii nevaccinați și familiile acestora. Mai mult, asistentul comunitar și mediatorul sanitar, acolo unde există, vor lua legătura cu medicii de familie pentru a programa restanțierii la vaccinare. De asemenea, directorul DSP Sălaj a spus că fiecare primărie a desemnat o persoană din cadrul aparatului propriu care va face parte din Grupul de lucru constituit la nivelul județului și care va ține legătura cu membrii grupului de lucru, privitor la toate activitățile și acțiunile ce se vor derula în cadrul campaniei de vaccinare împotriva rujeolei. Lista cu persoanele responsabile din fiecare primărie și datele de contact sunt deja întocmite, potrivit conducerii DSP Sălaj.

Prin ordin al prefectului, s-a constituit grupul de lucru pentru analiza referitoare la creșterea numărului de îmbolnăviri cu rujeolă în județul Sălaj și formularea de propuneri pentru creșterea acoperirii vaccinale în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației. “Au fost întocmite și transmise adrese către medicii de familie, mediatorii sanitari și asistenții comunitari în care sunt rugați să se mobilizeze și să colaboreze pentru a identifica, mobiliza și vaccina copiii eligibili la vaccinare. Astfel, copii cu vârsta între 9 și 11 luni vor primi o doză de vaccin suplimentară; ei vor fi apoi vaccinați începând cu vârsta de 12 luni conform calendarului (o doză la vârsta de un an dar nu mai devreme de 28 de zile de la doza anterioara și încă o doză la vârsta de 5 ani). Aceasta modalitate de vaccinare se va derula pana la noi dispozitii. Copiii din grupa de vârstă 1-4 ani cu 0 (zero) doze ROR în antecedente vor primi 1 doză. Cea de-a 2 a doza va fi efectuata conform calendarului la vârsta de 5 ani. Copiii din grupa de vârsta 5-9 ani cu 0 (zero) doze ROR în antecedente vor primi 2 doze ROR cu păstrarea unei distanțe minime de 28 de zile între acestea. Copiii din grupa de vârsta 5-9 ani cu 1 doză ROR în antecedente vor primi încă o doză ROR.