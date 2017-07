Rujeola – statistici județene și campanii de vaccinare Florin Negoiţă

Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Sălaj, medicul Ligia Marincaș, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă ce s-a desfășurat marți la sediul DSP Sălaj, situația cazurilor de rujeolă din județ precum și informații privind numărul pacienților aflați în evidența DSP, internări, dar și stadiul campaniei de vaccinare împotriva acestei boli, la nivel județean. Astfel, conform statisticii prezentate, în acest moment sunt confirmate 68 de cazuri în județ, din care, în mediul urban 6 și în mediul rural 62, iar boala afectează toate grupele de vârstă până la 44 de ani.

Conform statisticilor DSP, cazurile au evoluat în anumite localități – Zalău, Șimleu Silvaniei, Valcău, Răcaș-Hida, Plopiș, Buciumi, Chieșd, Sînmihaiu-Almașului-Bercea, din fericire, fără a fi înregistrate decese. În momentul de față cinci pacienți sunt internați și au o evoluție favorabilă. Medicul Ligia Marincaș a spus în cadrul conferinței că primarii trebuie să se implice activ, prin mobilizarea personalului propriu (asistent comunitar, mediator sanitar, asistent/referent social) și identificarea “liderilor locali” care să ajute personalul medical la identificarea copiilor neimunizați din comunități precum și la diseminarea informațiilor despre beneficiile vaccinării și riscurile la care se supun copiii nevaccinați și familiile acestora.

Asistentul comunitar și mediatorul sanitar, acolo unde există, vor lua legătura cu medicii de familie pentru a programa restanțierii la vaccinare. De asemenea, directorul DSP Sălaj a spus că fiecare primărie a desemnat o persoană din cadrul aparatului propriu care va face parte din Grupul de lucru constituit la nivelul județului și care va ține legătura cu membrii grupului de lucru, privitor la toate activitățile și acțiunile ce se vor derula în cadrul campaniei de vaccinare împotriva rujeolei. Lista cu persoanele responsabile din fiecare primărie și datele de contact sunt deja întocmite, potrivit conducerii DSP Sălaj.

Prin ordin al prefectului, s-a constituit grupul de lucru pentru analiza referitoare la creșterea numărului de îmbolnăviri cu rujeolă în județul Sălaj și formularea de propuneri pentru creșterea acoperirii vaccinale în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației. “Au fost întocmite și transmise adrese către medicii de familie, mediatorii sanitari și asistenții comunitari în care sunt rugați să se mobilizeze și să colaboreze pentru a identifica, mobiliza și vaccina copiii eligibili la vaccinare.

Astfel, copii cu vârsta între 9 și 11 luni vor primi o doză de vaccin suplimentară; ei vor fi apoi vaccinați începând cu vârsta de 12 luni conform calendarului (1 doză la vârsta de un an dar nu mai devreme de 28 de zile de la doza anterioara și încă o doză la vârsta de 5 ani). Aceasta modalitate de vaccinare se va derula pana la noi dispozitii. Copiii din grupa de vârstă 1-4 ani cu 0 (zero) doze ROR în antecedente vor primi 1 doză. Cea de-a 2 a doza va fi efectuata conform calendarului la vârsta de 5 ani. Copiii din grupa de vârsta 5-9 ani cu 0 (zero) doze ROR în antecedente vor primi 2 doze ROR cu păstrarea unei distanțe minime de 28 de zile între acestea. Copiii din grupa de vârsta 5-9 ani cu 1 doză ROR în antecedente vor primi încă o doză ROR. DSP a luat măsurile asigurării unui management eficient a solicitărilor și distribuirii de vaccin ROR către medicii de familie. În data de iulie 2017 existau în stocul județului 3.500 doze vaccin ROR din care au fost distribuite medicilor pentru campania de vaccinare 3.000 doze. În stoc la DSP sunt, în prezent, 500 de doze. Au fost contactați membrii asociației Partida rromilor Pro-Europa, care și-au exprimat disponibilitatea de a contacta lideri comunitari din grupurile vulnerabile care să participe în activitățile de mobilizare a copiilor nevaccinati, de informare cu privire la beneficiile vaccinării și riscurile la care se supun copii nevaccinați.

Au fost stabilite și centre de vaccinare rurală, la Școala gimnazială 1 Pustă Vale, Grădinița nr. 3 Jibou (în curs), Dispensar Zalha (dispensar fără medic), Simișna, Centrul de permanență Hida, Centrul de permanență Crasna, Centrul multifuncțional din Iaz. Potrivit conducerii DSP Sălaj, vor fi vaccinați copiii care nu au fost imunizați împotriva rujeolei, cu vârste cuprinse între 9 luni și 9 ani, grupa de vârstă cea mai vulnerabilă la această afecțiune” a subliniat directorul DSP Sălaj, Ligia Marincaș. În aceeași perioadă, potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței de presă, medicii de familie împreună cu asistenții comunitari/mediatorii sanitari, reprezentanții autorităților locale au revizuit catagrafiile de vaccinare astfel că în prezent există 42 copii între 9-11 luni eligibili la vaccinare ROR, doi copii neînscriși la medicul de familie (Băbeni), 1.799 copii între 1-9 ani eligibili la vaccinare ROR. S-au identificat cinci copii neînscrisi la medicul de familie (4 Agrij, 1 Crasna). Primele rapoarte privind campania de vaccinare împotriva rujeolei vor fi făcute cunoscute în prima decadă a lunii august.