Patru analize importante ce se impun atunci când nu scapi de durerea de stomac

Nu sunt puțini cei care, din diferite motive, se confruntă des cu probleme stomacale. Dureri, balonare, disconfort, iritație gastrică, reflux, constipație, senzație de plin și multe alte simptome care nu ascund în mod necesar o afecțiune gravă, dar care nu trebuie niciodată trecute cu vederea. Există o serie de analize pe care trebuie să le facem pentru a elimina orice dubiu și pentru a ști cu siguranță care este problema care ne cauzează una sau mai multe dintre stările enumerate. Una dintre analize este analiza sângelui, cunoscută sub numele de Hemoleucogramă. De ce să faci o analiză la sânge când pe tine te doare stomacul? Ei bine, pentru că anumite boli ale tractului digestiv sunt sau nu însoțite de pierderi de sânge care pot fi ascunse. Iar anemia care se instalează poate să fie un semnal de alarmă. Știm că diagnosticul de anemie se stabilește în urma hemoleucogramei. Analize pentru diagnosticarea H. Pylori. Practic vei face o analiză de sânge în care se vor vedea anticorpii. Mai corect spus, medicul va putea determina cu ajutorul analizei anticorpii împotriva respectivei bacterii. Dar vei face și un test care poate să surprindă antigenul H. Pylori în materiile fecale. Radiografia cu bariu. Această investigație permite vizualizarea tractului digestiv superior. Da, este o analiză puțin depășită de endoscopie, însă medicii spun că și aceasta este importantă. În primul rând, analiza cu bariu are avantajul că nu doare absolut deloc și este complet neinvazivă. Însă, din păcate, ea poate doar să diagnosticheze ulcerul gastric, ulcerul duodenal și refluxului gastroesofagian. Nu se poate diagnostica cu ajutorul ei gastrita au infecția cu H. pylori, de exemplu. Endoscopia gastrică. Nu îți voi spune că este ușor de suportat, nu fără anestezie. Însă are avantaje extraordinare în diagnosticarea afecțiunilor gastrointestinale. Inclusiv a cancerului de stomac. Mai mult, ea permite și realizarea biopsiei, iar cu ajutorul ei se pot trata polipii stomacali sau se pot tratat hemoragiile. Pe scurt, cu ajutorul acestei investigații pot fi descoperite probleme medicale care nu pot fi depistate cu ajutorul razelor. Însă, ca totul să fie bine trebuie să ții seama de următoarele reguli: nu vei mânca și nu vei bea nimic cu 8 ore înaintea investigației, nu iei medicamente antiacide cu o zi înainte de efectuarea ei. Dacă ai tratamente pentru boli cronice nu trebuie să le întrerupi, dar trebuie să-i spui medicului ce pastile iei. În afara unor ceaiuri cu efect calmant sau a unor antispastice pe care ocazional putem să le luăm, orice medicament sau tratament necesită neapărat consultul și sfatul unui medic.