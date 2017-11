Reţetă tradiţională de cârnaţi de casă

Cârnaţii de casă sunt esenţiali pe masa de Crăciun. Fiecare regiune a ţării are specificul ei în ceea ce priveşte prepararea cârnaţilor de porc în casă.

În unele zone carnea de porc se amestecă cu carne de oaie sau vită, în altele se toacă cu cuţitul, nu la maşina de tocat.

Ingrediente (pentru 25 carnati):

3 kg carne porc mai grasa

1,5 kg carne vita

3 capatani usturoi

1 lingura cimbru uscat

2 linguri boia dulce

1 lingura boia iute

1 lingurita piper

sare grunjoasa

½ lingurita ienibahar

mate de porc

Mod de preparare:

1. Cureti matele si le speli. Le razuiesti cu dosul unui cutit sau cu o lingura de lemn, dar ai grija sa nu le rupi. Separat, dizolvi o lingura cu varf de sare grunjoasa in 300 ml de apa.

2. Tai carnea de porc si de vita bucati mici, o toci si o pui intr-un vas. Pisezi usturoiul, il freci cu un praf de sare, torni putina apa si omogenizezi.

Adaugi mujdeiul peste carne si toate condimentele, mai putin sarea. Amesteci si pui treptat din saramura, framantand bine. Lasi sa se aromatizeze peste noapte.

3. Montezi palnia de carnati la masina de tocat si umpli matele. Ai grija sa nu fie prea indesati, pentru ca in momentul in care se usuca se pot sparge. Cand termini, ii lasi atarnati cateva ore in bucatarie sa se usuce, apoi ii scoti pe balcon si ii insiri pe sarma, sa se zvante la rece.

Cimbrul, condimentul secret al cârnaţilor ardeleneşti

Cimbru mărunţit este secretul cârnaţilor ardeleneşti. O reţetă clasică de cârnaţi ardeleneşti include carne macră şi carne grasă într-un procent de 80% cu 20%. Pentru carnea macra se foloseşte pulpă de porc La carne se adaugă 100g usturoi pisat, 100g sare, 20g piper negru macinat mare şi 10g cimbru mărunţit. Se lasă la uscat două trei zile,după care se afumă şi se păstrează la loc răcoros.