RAFTUL CU CARTE: Măști și jocuri cu măști

autor: Georgeta Roșu

ALCOR EDIMPEX SRL a luat ființă ca editură în anul 1994, dorind de la bun început să realizeze albume de artă și despre România. În acest scop am colaborat de-alungul anilor cu mari muzee din București și din țară.

În anul acesta am inițiat o serie de albume în colecția ”Tezaur de artă țărănească românească”, din care primul volum ”Măști și jocuri cu măști” a fost lansat în luna ianuarie, iar pe cel de al doilea, ”Crestături din lemn”, îl vom tipări în septembrie.

În volumul Măști și jocuri cu măști/ Masks and Masked Dances (versiune română-engleză) autoarea dr. Georgeta Roșu prezință obiecte de patrimoniu din Muzeul Național al Țăranului Roman din București și din Muzeul de Etnografie Brașov, completate cu imagini din manifestări în Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” din perioade de sărbători populare.

Primul capitol al cărții face o scurtă incursiune în istorie, privind existenţa măştilor populare în ţara noastră. În cel de al doilea capitol sunt enumerate ocaziile în care comunitățile sătești, uneori și orășenii învățau colindele și își confecționau măștile aferente. Capitolul al treilea descrie cele mai cunoscute dintre jocurile cu măști – dansul Jienilor, jocul caprei și cel al ursului, Borița, jocul căiuților, Blojul, Paparudele, alaiul cucilor și încă altele.

Autoarea notează că ”jocurile cu măşti aveau în satul tradiţional o funcţie bine stabilită, acţionând ca un catalizator al vieţii sociale şi spirituale a colectivităţii umane care le-a generat /…/ Azi, într-o lume aflată în continuă desacralizare, măştile şi celelalte elemente de recuzită /…/ continuă să existe dar se impun ca valori artistice, calităţile lor estetice evidenţiind caracterul ludic, de divertisment şi amuzament, al obiceiului căruia i se integrau. Rămân perene valorile artistice ale acestor creaţii tradiţionale, cu o puternică pecete a specificului etnic românesc. Formele, dimensiunile, culorile vii şi expresivitatea acestora le fac să fie foarte căutate de public… “

Corina Firuță

Cartea poate fi comandată de la Web: https://www.editura-alcor.ro/