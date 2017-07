RAFTUL CU CARTE: ISIS dezvăluită Partea I – Știința Vol. 1 Magazin Salajean

autor: Helena Petrovna Blavatsky

„Când, cu mulţi ani în urmă, am călătorit pentru prima dată în Orient, explorând profunzimile sanctuarelor sale părăsite, două întrebări ne reveneau obsesiv în conttiinta, intristandu-ne:

Unde, cine, ce este Dumnezeu?

Cine a văzut vreodată Spiritul Nemuritor al omului că să fie sigur de nemurirea să?

Chiar pe vremea când ne găseam în culmea frământărilor legate de răspunsul la aceste două întrebări dificile, am intrat în legătură cu anumiţi oameni înzestraţi cu puteri atât de misterioase şi cu o cunoaştere atât de profundă încât, pe drept cuvânt, îşi merită numele de înţelepţi ai Orientului.

Am fost foarte receptivi la învăţăturile lor. Ei ne-au arătat că, prin combinarea ştiinţei cu religia, existenţa lui Dumnezeu şi nemurirea Spiritului omului pot fi demonstrate asemenea unei probleme euclidiene.

Pentru prima dată am primit asigurarea că filozofia orientală nu profesează altă credinţă în afară de încrederea absolută şi neclintită în omnipotenţa Sinelui Nemuritor al omului.

Am fost învăţaţi că această omnipotenţa provine din înrudirea dintre Spiritul omului şi Spiritul Universal – Dumnezeu!”

Helena Petrovna Blavatsky

