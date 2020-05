Sălaj: cel mai mare procent de mortalitate în cazurile de coronavirus

Județul Sălaj, chiar dacă nu înregistrează în momentul de față un număr mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus comparativ cu multe județe din țară înregistrează, din păcate, cel mai ridicat procent de mortalitate al pacienților depistați cu coronavirus raportat la numărul de cazuri depistate și anunțate de autorități (cei mai mulți și cu boli asociate): 17,3 la sută dintre cei infectați au decedat. Prin acest procent, cel mai mare dintre toate județele, conducem detașat în această statistică, aceasta în condițiile în care procentul de mortalitate la nivel național (media) este de sub 6 la sută. Aceasta, chiar dacă chiar dacă numărul de cazuri de Covid -19 raportate este cu mult mai mic față de alte județe. Astfel, la un număr de 52 de cazuri de Covid-19 depistate și raportate în județ, cu nouă decese, județul Sălaj înregistrează cel mai mare procent de mortalitate în cazurile în care a fost raportată infectarea cu noul coronavirus. Sub județul Sălaj se află județul Satu Mare, cu un procent de mortalitate de 12,96 la sută. Procentul mortalității în Bihor este de 3,86 la sută, Cluj – 3,28 la sută iar Maramureș are un procent de mortalitate la numărul de cazuri din acest moment de sub 1 la sută. Aceste cifre reprezintă, așa cum am menționat, numărul (procentul) de decese din totalul cazurilor raportate până în 14 mai inclusiv. Așadar, Sălajul este “punctul negru” pe harta țării pentru a doua oară în interval de câțiva ani, având în vedere faptul că anul trecut anunțam faptul că județul Sălaj se află în fruntea clasamentului privind mortalitatea infantilă (nou născuți), la nivel național. Procentul de mortalitate cauzat de coronavirus este de aproximativ 6 la sută în România, fiind printre cele mai ridicate din Balcani, dar la jumătate față de cele din din vestul Europei. Campioană la procentul mortalității la nivel european este Belgia cu 15 la sută, raportat la numărul de cazuri de Covid-19 și 56,82 la sută raportat la suta de mii de locuitori. Adrian Marinescu, medic primar la spitalul de boli infecțioase ”Matei Balș”, explică pentru Europa Liberă care sunt cauzele acestei moralități peste media europeană (5,1 la sută înregistrate în România). ”Sunt mai multe explicații. În primul rând, semnificația statistică e discutabilă. Una e să ai peste 20.000 de decese și alta 550. Dar la noi depinde și de ce regiune a țării dă mortalitatea, în București e mult mai mică (la Matei Balș e 2,7 la sută) în timp ce în Moldova e mult mai mare și influențează rata generală. Un factor important ar putea fi felul în care e gestionat un pacient foarte grav. Probabil că în Moldova managementul pacientului critic nu este cel mai bun. Iar acest management începe de la punerea diagnosticului la modul în care se intervine când apare o problemă, în cazul pacientului grav contează și cât de repede se intervine multidisciplinar. Media de vârstă a mortalității, de exemplu, e mai mare la noi decât în alte țări, în Germania, de exemplu, au avut noroc și mai mulți din cei infectați au fost mai tineri și astfel au avut forme severe mai puține. Un alt factor este și că populația României e ceva mai bolnavă, în general. Pacienții cu afecțiuni preexistente nu se prezintă la timp, mai ales în zonele mai sărace”, explică medicul Adrian Marinescu.

Foto: Casa Jurnalistului