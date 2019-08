În Sălaj, lâna se valorifică la un preţ ridicol – 20 de bani kilogramul

Crescătorii de oi din Sălaj ar putea distruge cantităţi mari de lână deoarece nu au cumpărători. Situaţia este confirmată de un oier din localitatea Pria, Horaţiu, care mai bine de 15 ani se ocupă de creşterea ovinelor – ”businessul” din care întreţine familia.

Pentru a nu fi nevoit să distrugă lâna obţinută de la prima tunsoare din acest an, de la 650 de oi, oierul a valorificat-o cu 500 de lei. ”Decât să o ard, producţia de la 650 de oi, am vândut-o cu 500 de lei. Cantitatea de lână obţinută de la o ovină, la tunsoarea din luna mai, a fost de circa 3-4 kg. Pentru a le tunde, am chemat în ajutor şapte persoane. Să ştiţi…, de unul singur nu poţi tunde 650 de oi, nu-i muncă uşoară. Pe cei şapte oameni i-am plătit: 4 lei bucata (tunsoarea unei ovine), le-am dat şi mâncare, că aşa-i obiceiul…. Am cheltuit 2.600 de lei. Am obţinut aproximativ 2.300 de kilograme de lână şi le-am dat cu 500 de lei. (…). A venit cineva pe aici prin zonă şi decât să râmân cu ea, sau să fiu nevoit să o ard, credeţi-mă am dat-o şi cu atât. Dacă fac calculele, dar nici nu are rost să mâ gândesc, am ieşit în pierdere, clar”, a precizat oierul de la Pria. La un simplu calcul, în situaţia prezentată cu care se confruntă tot mai mulţi fermieri, preţul unui kg de lână ajunge la 0,22 de lei . În opinia acestuia situaţia cu privire la comercializarea lânii şi nu numai este una jalnică şi nimeni nu este dispus să facă nimic. În judeţul Sălaj nu există puncte de colectare a lânii, cel mai apropiat fiind un punct de colectare de la Sibiu. ‚’Aici nu avem nimic, niciun punct de colectare. Cel mai apropiat punct e la Sibiu, dar şi acolo… e cum e”, a precizat fermierul. De asemenea, laptele îl valorifică cu 2,4 lei la un agent comercial din judeţul vecin, care vine în Sălaj pentru colectare.

Ajutor de minimis pentru oieri

Prin Direcţia Agricolă Judeţeană (DAJ) Sălaj oierii din judeţ pot beneficia ajutorul de minimis – subvenţia pe lână. Dacă în anii anteriori subvenţia acordată de stat pentru un kilogram de lână a fost de 1 leu pe kilogram, în acest an aceasta a crescut la 2 lei – kilogramul. Potrivit reprezentanţilor DAJ Sălaj, în 2017-2018, 982 de oieri din judeţ au depus cereri pentru subvenţia la lână, iar în acest an, chiar dacă suma acordată este mai mare, numărul cererilor este mai mic – 540. Pentru a beneficia de acesat ajutor financiar, desigur în limitafondurilor disponibile, fermierii trebuie să depună la DAJ Sălaj documente justificative care atestă vânzarea de lână, direct sauprin intermdiar. Acestea sunt factura, fila sau filele din carnetul de comercializare din care să rezulte cantitatea de lână comercializată direct sau prin intermediar. În cazul intermediarului, acesta va trece pe fila din carnetul de comercializare al crescătorului de ovine, numărul contractului încheiat cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii- depozit. În acest an, cererile pentru subvenţia mai pot fi depuse de către fermieri până în 1 noiembrie. Termenul până la care DAJ Sălaj întocmeşte situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar este 10 noiembrie 2019. Programul privind ajutorul de minimis a aprobat de Guvern și este finanțat din bugetul Ministerului Agriculturii.