Averile declarate ale conducătorilor sălăjeni

Dacă anii ultimului mandat al șefilor de la Consiliul Județean și din principalele primării ale județului nu au avut salturi substanțiale în privința achizițiilor de bunuri mobile și imobile, creșterile veniturilor salariale de două până la trei ori reprezintă principala diferență dintre veniturile acestora, prezentate în urmă cu patru ani și cele regăsite în ultimele declarații de avere ale celor care conduc județul Sălaj, municipiul Zalău și cele trei orașe – Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei. Salturi consistente în cuantumul remunerațiilor și al altor venituri s-au înregistrat și în cazul soțiilor acestora. În cele mai multe cazuri, salariile acestora s-au triplat.

Tiberiu Marc președintele Consiliului Județean Sălaj

La final de carieră, președintele Consiliului Județean (CJ) Sălaj, Tiberiu Marc – persoana cu cea mai înaltă funcție în județ – se poate bucura de o bătrânețe liniștită. Pensionat în urmă cu un an, Tiberiu Marc se va retrage definitiv din viața administrativă a județului, prin refuzul recent anunțat de a mai candida pentru un nou mandat la șefia Județului Sălaj. Proprietățile pe care le deține alături de soția sa, dar și veniturile realizate, îi permit lui Tiberiu Marc o viață la care mulți vârstnici nici nu pot visa. La începutul celui de al patrulea mandat în fruntea CJ Sălaj, Marc deținea un teren intravilan în municipiul Zalău în suprafață de 975 de metri pătrați (dobândit din anul 1993); un teren în localitatea Panic în suprafață de 15.000 de metri pătrați (dobândit în anul 2002); un teren de 5.000 de metri pătrați în localitatea Săcadat – județul Bihor (dobândit în anul 2003), dar și un teren în suprafață de 7.355 de metri pătrați, în localitatea Meseșenii de Jos (dobândit în anul 2015). Potrivit declarației de avere din anul 2016 președintele CJ Sălaj deținea o casă de locuit în municipiul Zalău în suprafață de 300 de metri pătrați, construită în anul 1995, un autoturism Dacia 1100, fabricat în anul 1970 obținut din donație, dar și un credit contractat la bancă în valoare de 90.000 de lei, scadent anul viitor. În calitate de președinte la CJ Sălaj, venitul anual încasat a fost, în urmă cu patru ani, de 74.433 de lei, la care s-au adăugat: 14.400 de lei – venit încasat în calitate de președinte la Asociația ’’Someș Tisa’’ și 1.499 de lei – venit realizat în calitate de președinte la Asociația ADI ’’Ecodes’’ Sălaj. La acestea s-au adăugat, de asemenea, și veniturile realizate de soția acestuia: 11.856 de lei – membru în Consiliul de Administrație la SC Transurbis SA; 4.746 de lei – președinte la Asociația ’’Lumină, Iubire, Armonie’’ și 7.725 de lei – venit încasat în calitate de membru în Consiliul de administrație la Societatea Uzina Electrică.

Potrivit ultimei sale declarații de avere, la capitolul terenuri, în prezent Tiberiu Marc deține toate terenurile cuprinse și în declarația de avere din anul 2016, cu excepția terenului de 15.000 metri pătrați din Panic, pe care l-a înstrăinat, iar la capitolul clădiri a adăugat o casă de vacanță în suprafață de peste 114 metri pătrați în localitatea Meseșenii de Jos, construită în anul 2017. Tiberiu Marc nu mai are vechea Dacie 1100, iar și în deținând, în prezent, un Mercedes GLK, fabricat în 2012. Din 2016, Tiberiu Marc a reușit să pună deoparte, în două conturi bancare, suma de 1.046 de euro și 124.491 de lei. Actualul președintele al CJ Sălaj nu are niciun credit contractat. În anul 2019 Tiberiu Marc a încasat în calitate de președinte la CJ suma de 166.835 de lei; 22.600 de lei în calitate de președinte la Asociația ’’Someș Tisa’’ și 600 de lei în calitate de membru la ADI Transilvania. În plus, acesta a mai încasat în cursul anului trecut încă 24.160 de lei, venit realizat din pensie. În urmă cu un an, mai exact în 10 august, raportul de serviciu al lui Marc, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Direcţiei Economice, a încetat de drept, ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă. Veniturile încasate de Tiberiu Marc în anul 2019 au fost în cuantum de peste 214.000 de lei, reprezentând o medie lunară de aproximativ 17.850 de lei. La veniturile precizate, în declarația de avere sunt cuprinse și sumele încasate de soție. Este vorba despre: 61.212 lei – salariu încasat în cursul anului 2019 în calitate de angajat la SC Citadin SRL; 14.368 de lei – venit încasat în calitate de membru în Consiliul de Administrație la SC Transurbis SA, respectiv 1.220,98 de lei subvenție de la Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură pentru o livadă.

Sergiu Panie – vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj

Vicepreședintele CJ Sălaj, Sergiu Panie, deține conform ultimei sale declarații de avere: patru terenuri în municipiul Zalău în suprafață de 385 de metri pătrați, 544 metri pătrați, 964 metri pătrați respectiv 328 metri pătrați, acesta din urmă fiind achiziționat în anul 2018, înainte de a ajunge la conducerea județului. La capitolul clădiri, Panie deține împreună cu soția sa două case în suprafață de 98 metri pătrați, respectiv 138 de metri pătrați, imobile construite în anul 2004, respectiv 2011. Dacă în prima sa declarație de avere în calitate de vicepreședinte de CJ, din anul 2016, acesta avea doar două autoturisme (Mitsubshi Pajero – an fabricație 2004 și Wolswagen Jetta – an fabricație 2007) în ultimul an la capitolul ’’bunuri imobile’’ acesta și-a achiziționat: un autoturism Audi – an fabricație 2015, remorcă Hapert – an fabricație 2005, o remorcă Pedetri – an fabricație 1991 și o barcă Pilotina – an fabricație 1991. De asemenea, în anul 2016 Sergiu Panie avea un cont de economii în bancă cu suma de 9.685 de lei, care în prezent s-a rotunjit la 24.435 de lei. La capitolul datorii, actualul vicepreședinte al CJ Sălaj are un credit contractat în anul 2017, în valoare de 28.000 de lei, scadent în acest an. Venitul realizat în anul 2019, în calitate de vicepreședinte al CJ Sălaj a fost de 146.016 de lei, respectiv 12.057 de lei în calitate de președinte Consiliu Director la Asociația ’’ADI Ecodes’’. La acestea se adaugă suma de 4.192 de lei obținută din chirii, plus venitul soției – consilier la Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj – 56.665 de lei, dar și alocațiile celor doi copii în valoare totală de 3.204 de lei (1.602 de lei individual).

Szilagyi Robert Istvan – vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj

Szilagyi Robert Istvan, vicepreședinte la CJ Sălaj, deține un teren în suprafață de 550 de metri pătrați în municipiul Zalău, pe care l-a achiziționat în anul 2015 și o casă de locuit în suprafață de 153 de metri pătrați, dobândită prin cumpărare alături de soția sa, tot în anul 2015. De asemenea, Szilagyi Robert mai deține un autoturism marca Skoda, fabricat în anul 2006. La capitolul active financiare, vicepreședintele Szilagyi are un depozit la bancă de 51.000 de lei, dar și un credit contractat în anul 2015, scadent în anul 2050 în valoare de 345.000 de lei. La capitolul venituri, acesta a încasat în cursul anului 2019, în calitate de vicepreședinte la CJ Sălaj, suma 146.171 de lei/an. Din veniturile familiei Szilagyi fac parte și salariul soției, angajată la Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj – 43.852 de lei și alocațiile celor doi copii în valoare de 3.072 de lei (1.536 de lei individual).

Ionel Ciunt – primarul municipiului Zalău

În declarația de avere aferentă anului 2016 (întocmită în iulie 2016, imediat după preluarea mandatului la Primăria Zalău), Ionel Ciunt a menționat: teren intravilan în Crișeni, în suprafață de 2.200 metri pătrați, două case de locuit, prima cu o suprafață de 100 metri pătrați în Beregău, județul Timiș, cea de-a doua de 150 metri pătrați, în Crișeni, precum și un apartament de 77 metri pătrați în Zalău. Primarul Ionel Ciunt are un autoturism Audi, an de fabricație 2001. Edilul zălăuan a încasat, conform declarației de acum patru ani, din salariul de prefect, suma de 73.111 lei/an. De la ATOP – Consiliul Județean, Ionel Ciunt a mai încasat în 2016 suma totală de 18.579/an. Soția primarului Ciunt a încasat în anul 2016, din salariul de cadru didactic, suma de 26.064 de lei/an plus suma de 2.700 de lei în calitate de salariat al unei societăți tip PFA. În calitate de președinte al Crucii Roșii Sălaj, Ionel Ciunt nu a încasat nicio sumă de bani. În anul 2020, în declarația de avere a primarului întocmită în luna mai, se regăsesc aceleași bunuri imobiliare și același autoturism. Salariul încasat de la primărie este de 150.768 de lei/an, de la Asociația intercomunitară Ecodes 8.041 de lei, de la Asociația Someș-Tisa 12.000 de lei, amblele salarii la cele două entități, încasate în calitate de membru al consiliilor de administrație. Soția primarului zălăuan, Florentina Ciunt, a încasat 65.215/an – bani reprezentând salariul de cadru didactic (aferent unui an) plus 1.000 de lei/an de la PFA; în calitate de formator la Casa Corpului Didactic a încasat 5.600 de lei/an și 3.087/an în calitate de metodist în cadrul aceleiași instituții.

Teodor Balajel – viceprimarul municipiului Zalău

Declarația de avere întocmită în anul 2016 de către viceprimarului Zalăului, Teodor Balajel, cuprinde un teren agricol în comuna Letca, în suprafață de 9.100 metri pătrați, o suprafață forestieră în aceeași localitate, de 1.500 metri pătrați și un teren intravilan în suprafață de 1.700 metri pătrați. Tot în Letca, actualul vice al municipiului, are o casă de locuit de 70 metri pătrați, iar în Zalău, acesta deține în proprietate un apartament în suprafață de 70 metri pătrați. Teodor Balajel are un autoturism Dacia, an de fabricație 2005. De la Rominserv, a încasat 28.544 de lei, din activități apicole 12.500 de lei, iar în calitate de consilier local, 6.140 de lei. Balajel Aurica, soția viceprimarului Teodor Balajel, a încasat un salariu de 28.544 de lei de la CAS Sălaj. În declarația întocmită în mai 2020 apar aceleași bunuri imobiliare și același autoturism, iar la venituri încasate, Teodor Balajel a menționat în declarația sa de avere următoarele venituri nete: 146.016 de lei, iar din munca de apicultor, 9.800 de lei. Salariul de bugetar al soției viceprimarului a crescut de trei ori în interval de patru ani, astfel încât aceasta a încasat suma de 62.187 de lei.

Nicolae Fazacas – viceprimarul municipiului Zalău

Cel de-al doilea viceprimar al Zalăului, Nicolae Fazacas, deținea în 2016 un teren intravilan în suprafață de 706 metri pătrați, unul în extravilan în suprafață de 1.260 metri pătrați, ambele în Zalău și trei terenuri agricole în Doba, de 1,1 hectare, 0,4 hectare, respectiv 0,12 hectare. Un teren agricol în Cehu Silvaniei de 1,36 hectare și un teren în Hereclean de 0,2 hectare. Toate terenurile sunt deținute în cotă-parte de 50 la sută. Viceprimarul Fazakas are un apartament în Zalău, în suprafață de 28 metri pătrați și o casă de locuit de 143 metri pătrați, precum și un autoturism Opel din 2001. Din salariul de viceprimar, Nicolae Fazakas a obținut, conform declarației de avere din 2016, suma anuală de 41.127 de lei. Soția viceprimarului a obținut salarii totale de aproximativ 15.000 de lei/an de la trei societăți comerciale.

Septimiu Țurcaș – primarul orașului Șimleu Silvaniei

Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei, deține, la fel ca în anul 2016, două terenuri în suprafață de 1,5 hectare, respectiv 0,14 hectare la Bădăcin și în Șimleu. Terenul de la Bădăcin a fost dobândit în anul 1994 prin moștenire, iar cel din Șimleu în anul 2010 prin cumpărare, alături de soția sa. La capitolul imobile acesta deține din anul 2011 o casă în suprafață de 150 de metri pătrați și o garsonieră de 40 de metri pătrați în Cluj-Napoca, cumpărată în anul 2008. De asemenea, primarul orașului de sub Măgură, potrivit ultimei declarații de avere, deține un autoturism Opel Corsa fabricat în anul 2009. La capitolul venituri, primarul Septimiu Țurcaș a încasat în ultimul an suma de 106.083 de lei reprezentând indemnizația de primar, plus 3.480 de euro sumă obținută din închirierea garsonierei din Cluj-Napoca. La aceste sume se adăugă și venitul soției, economist la Grădinița cu Program Prelungit din Șimleu Silvaniei, în valoare de 43.839 de lei. Edilul de Șimleu are și un credit la bancă contractat în anul 2011, scadent în 2036 în valoare de 42.800 de euro. Comparativ cu datele din declarația de avere din anul 2016, primarul Țurcaș a reușit până la finalul anului trecut să scape de o datorie bancară de 17.000 de euro. De precizat este faptul că la finalul anului 2016, venitul încasat din funcția de primar a fost de 41.562 de lei.

Dan Ghiurco – primarul orașului Jibou

Declarația aferentă anului 2016 a primarului din Jibou nu este disponibilă, iar din cea întocmită în luna mai a anului 2017, apar patru terenuri în suprafață totală de aproximativ 3,6 hectare în Jibou, Dealu Negru, Băbeni și Petroșani, trei imobile – două în Jibou, unul în Petroșani și un autoturism Audi, an 2010, iar ca venituri încasate, suma de 23.711, în calitate de primar, iar în calitate de director de societate comercială- 4.600 de lei. Dan Ghiurco a mai încasat de la Consiliul Județean, în 2017, 13.154 de lei, o subvenție de la APIA de 6.200 de lei, iar de la Asociația Ecodes 300 de lei. Soția edilului jibouan a încasat, în calitate de cadru didactic, aproximativ 27.000 de lei/an așa cum rezultă din declarația de avere de acum patru ani. În anul 2020, din salariul de primar, Dan Ghiurco a încasat suma de 108.673 de lei. Și salariul oferit de Asociația Ecodes Sălaj a crescut, Dan Ghiurco obținând de la această asociație intercomunitară suma de 8.400 de lei. Acesta a mai obținut o subvenție APIA de 7.100 de lei, precum și dividente de la o societate comercială, în sumă totală de 159.000 de lei. În calitate de acționar, Dan Ghiurco a mai primit în acest an suma de 21.000 de lei de la două socități comerciale. Soția acestuia a obținut din salarii de cadru didactic, suma de aproximativ 59.000 de lei. Dan Ghiurco nu a achiziționat alte bunuri imobiliare în decurs de patru ani, față de cele declarate în luna mai, 2017.

Cheregi Ioan – primarul orașului Cehu Silvaniei

Primarul orașului Cehu Silvaniei deținea, în anul 2016, o casă de locuit în suprafață de 230 metri pătrați, un autoturism Dacia din 2015, încasând un venit anual de 24.000 de lei în calitate de director al unui cămin de persoane vârstnice. Soția primarului din Cehu a obținut din salariu un venit anual de 13.000 de lei de la o societate comercială. În anul 2020, în declarația de avere, primarul din Cehu Silvaniei a menționat salariul anual încasat în calitate de primar, în sumă de 92.352 de lei/an, în timp ce soția sa, pensionar în prezent, a încasat o pensie de 18.000 de lei/an.

Augusta Teșinschi, Florin Negoiță