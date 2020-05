“Românilor le transmitem să fie în continuare responsabili, să respecte măsurile bune luate de Guvern și să privească cu încredere în viitor”

S-a încheiat Starea de Urgență decisă în urmă cu două luni de președintele Iohannis și de vineri, 15 mai, a fost declarată Starea de Alertă.

Măsurile avute în vedere pentru starea de alertă sunt cele puse în transparență în urmă cu câteva zile, referitoare la conduita de urmat pentru a preveni răspândirea virusului.

Dacă ne uităm la situația în care suntem, este evident că măsurile luate au fost cele mai bune posibile, pentru că astfel am limitat extinderea pandemiei de coronavirus și am reușit în tot acest timp să fim una dintre țările europene cu cel mai mic număr de decese la un milion de locuitori. Starea de urgență declarată de Președinte României a oferit Guvernului cadrul necesar pentru a lupta cu toate armele împotriva acestei epidemii.

Datorită acestor măsuri, sistemul de sănătate a rezistat în aceste luni grele. Nu am asistat la depășirea capacității de tratare a persoanelor care au fost infectate, mai ales că au intrat în țară, din data de 23 februarie până în data de 1 mai, 1.270.000 de români, dintre care majoritatea au venit din țări care erau încadrate în zona roșie. Cu toate acestea, măsurile luate de Guvern s-au dovedit cele corecte. Nimeni nu poate contesta că Guvernul a făcut față acestor provocări care reprezintă o noutate pentru România. Niciun Guvern în ultimii 30 de ani nu a avut de gestionat o criză sanitară comparabilă cu ce avem astăzi.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a declarat Starea de Alertă, în cadrul situației de urgență provocate de epidemia de coronavirus. Odată cu declararea stării de alertă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență va institui toate măsurile necesare pentru a apăra viața și sănătatea românilor. Aceste măsuri vor avea caracter de obligativitate și ele vor fi stabilite în baza OUG 21/2004, care reglementează situațiile de urgență.

Am ales să continuăm cu Starea de Alertă pentru a fi siguri că nu există niciun impediment legal care să ne împiedice să luăm cele mai bune măsuri pentru sănătatea românilor. Măsurile necesare în această perioadă vor fi adoptate de Comitetul Național de Situații de Urgență. Fiecare ministru în parte, pe zona lui, va emite împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică, ordinele privind normele de sănătate, de securitate a muncii, care trebuie respectate în toate activitățile. Astfel ne asigurăm că românii sunt protejați atât pe stradă, în magazine sau centre comerciale cât și la locul de muncă. Nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Am instituit reguli clare privitoare la circulația în mijloacele de transport public, privind funcționarea spațiilor comerciale, privind funcționarea hotelurilor, privind funcționarea saloanelor de înfrumusețare și tuturor categoriilor de activități pentru care se ridică restricțiile.

Totodată, o noutate este că premierul României își va asuma conducerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Din acest comitet mai fac parte Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Românilor le transmitem să fie în continuare responsabili, să respecte măsurile bune luate de Guvern și să privească cu încredere în viitor. Împreună vom depăși criza de sănătate provocată de noul coronavirus, împreună vom depăși dificultățile economice create de pandemie și tot împreună vom reuși să reconstruim țara și să o facem un loc mai bun pentru noi, pentru părinții și pentru copii noștri.

